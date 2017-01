Fidel Herrera renuncia a consulado de México en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Fidel Herrera Beltrán presentó su renuncia como Cónsul de México en Barcelona.



El ex gobernador de Veracruz, quien asumió el cargo en Barcelona el 19 de octubre de 2015, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana, detalló la Cancillería en un comunicado.



Herrera Beltrán fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, junto con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por el caso de los medicamentos presuntamente clonados para combatir el cáncer y supuestas pruebas de laboratorio falsos de VIH, que fueron adquiridas durante sus administraciones.



El pasado 18 de enero, la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda Pública de Veracruz del Congreso estatal se instaló de manera oficial y anunció que se investigará las gestiones de los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.



El vocal de dicha Comisión, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que se indagará el uso que esos tres ex gobernadores priístas le dieron a diversos créditos bancarios que contrataron durante sus administraciones desde 1998 hasta el 2016.