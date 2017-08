Partidos obtendrán 12 mil mdp en 2018: Roberto Gil

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Más de 12 mil millones de pesos de financiamiento público, es la cantidad que podrían obtener los partidos políticos para el 2018, aseguró Roberto Gil Zuarth, senador del PAN.



Según Reforma, el ex presidente del Senado sostuvo que las fuerzas políticas no sólo cobrarán los más de 6 mil 700 millones de pesos que les autorizó el Instituto Nacional Electoral (INE), sino miles de millones de pesos adicionales que les serán entregados a través de los órganos electorales de los estados.



"El sistema de financiamiento mexicano tiene una doble fuente de ingresos, por un lado, lo que el INE le da a los partidos a nivel federal y lo que cada estado le da a los partidos políticos por competir en lo local y para las actividades ordinarias", acusó.



"Cerca de 12 mil millones de pesos se van a asignar de dinero público a los partidos políticos por esta doble ventanilla, más lo que los partidos recaudan por sus propios medios y lo que se gasta de manera extralegal".



El ex presidente de la Comisión de Justicia acusó a las dirigencias nacionales de los partidos políticos de frenar las reformas para recortar el gasto en ese renglón.



"Lo que pasa es que los partidos no tienen voluntad política para avanzar, sobre todo las dirigencias no quieren reducir su financiamiento. Deberíamos hacer un compromiso público y explícito para la reducción del financiamiento", señaló.



Asimismo, apuntó que México no se encuentra en situación para gastar esa cantidad de recursos.



"Los partidos políticos necesitan ganar legitimidad y la manera de ganarla es justamente reduciendo el financiamiento".



Desde el pasado 2 de febrero, un grupo de senadores del PAN propusieron una reforma constitucional que, de aprobarse, podría quitar a los partidos ingresos por 25 mil millones de pesos entre 2017-2018.



Los legisladores federales, incluido Gil, plantearon modificaciones para eliminar el subsidio que pagan los ciudadanos para que las fuerzas políticas puedan financiar sus actividades ordinarias.



El proyecto plantea restringir el financiamiento sólo a los años en los que se lleven a cabo elecciones, para que el resto del tiempo los partidos sean mantenidos por sus militantes, es decir, a través de recursos privados.



El senador explicó que la reforma también busca eliminar el "financiamiento doble" a los partidos.