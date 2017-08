Quienes están contra la reforma educativa, están contra México: EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, en el marco de la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que quienes están contra la reforma educativa lo están contra México, su niñez y juventud.



Asimismo, hace unos momentos afirmó que es la determinación y valentía lo que hace que las cosas cambien, "no es la retórica, no es la palabra, no es lo que de dice, sino es el valor de decidir hacer las cosas con valentía y con arrojo".



Al declarar el inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, hizo amplia exposición y defensa de la reforma educativa que, destacó, cuenta con el respaldo de los maestros a los largo de todo el territorio nacional.



Este lunes, acompañado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en la escuela primaria "Esfuerzo Indígena", el mandatario expuso y defendió los tres pilares en que se sustenta, dijo, el gran cambio educativo que estamos realizando: Infraestructura, evaluación docente y nuevos contenidos educativos.



Posteriormente, en breve entrevista, se preguntó al mandatario si la reforma educativa se mantendrá no obstante quien sea el candidato ganador en la elección presidencial 2018.



"El programa está en la Constitución, lo que tiene vigencia es lo que está en nuestra Constitución. La Constitución, este fue el sentido el cambio, este fue el sentido de la reforma, establece estos parámetros para el modelo educativo de nuestro País que asegura que al final de cuentas que la juventud y la niñez de nuestro País tengan mejores condiciones y una mejor preparación. Yo creo que estar en contra de eso es estar en contra de México y sobre todo, estar en contra de la niñez y juventud mexicanas", respondió.



En esta comunidad indígena de la Huasteca Potosina, durante su mensaje con motivo del inicio del Ciclo Escolar, el presidente apuntó que durante este ciclo escolar regresaron a clases 25 millones de alumnos en las 32 entidades del País bajo la atención, "con gran vocación de servicio", de 1 millón 200 mil maestros para formar a las nuevas generaciones.



Subrayó que su gobierno ha tenido empeño en distintos ámbitos pero el de más importante y de mayor trascendencia en el tiempo ha sido el esfuerzo en materia educativa para transformar y poner al día el modelo educativo nacional.



"Porque queremos que niños y jóvenes reciban una educación de calidad, que ustedes jóvenes, aprendan a aprender y estén mejor preparados, mejor formados y con más herramientas para poder forjarse un futuro muy prometedor, un futuro de éxito, donde puedan hacer realidad todos sus sueños", indicó.



Señaló que el esfuerzo por una educación de calidad se significa por llevar a todas las escuelas y aulas de la geografía nacional los instrumentos y conocimientos para establecer "un piso parejo" para todas y todos los niños de México.



Afirmó que la educación de calidad permitirá a las nuevas generaciones de mexicanos desarrollar habilidades y capacidades que les permita hacer realidad sus sueños.



El presidente Enrique Peña Nieto dijo que por ello su administración ha trabajado en alentar las libertades individuales a fin de que cada quien, a partir de su propio talento, capacidad y habilidades encuentre un espacio de realización personal.