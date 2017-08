Males prevenibles matan más niños que violencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las muertes en niños menores de 10 años de edad rebasan el número de personas asesinadas en actos de violencia, lo cual refleja una desprotección del Estado para garantizar los derechos de la infancia, afirmó Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs.



En entrevista, Fernández señaló que la muerte infantil es un problema que abarca el incumplimiento de la Ley General de Salud, al no prevenir las muertes de los niños ni garantizar la atención materna durante el embarazo, puesto que indicó que las mujeres en gestación reciben, en promedio, cinco consultas obstétricas; además, debido a la dispersión geográfica de algunas comunidades, deben recorrer hasta 10 kilómetros para llegar al hospital más cercano.



Información recabada por Nosotrxs señala que en 2015 se reportaron 20 mil 762 homicidios en México, mientras que en el mismo año fallecieron 26 mil 57 niños menores a un año de vida, según datos del Inegi.



De los 26 mil 57 decesos en menores de un año de vida, 12 mil 992 fueron de enfermedades prevenibles. “Ocurren más muertes de niños que asesinatos de personas en el País, la mitad de ellos fallecen por enfermedades prevenibles. Esto significa que el sistema de salud debe asegurar las condiciones físicas, materiales y económicas para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Los dos datos son sumamente graves, el alto número de asesinatos que tenemos en el país y el alto número de muertes infantiles. Como Estado tenemos que garantizar la vida de los ciudadanos”, dijo.



En México mueren 35 niños diariamente por enfermedades prevenibles, ya sea por descuido o negligencia de instituciones oficiales, 42% de las muertes infantiles corresponden al Seguro Popular; 20%, al IMSS, y 1.9%, al Issste; 20% no se adjudica a ninguna institución, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015.



El estudio Estadísticas vitales. Base de datos mortalidad del Inegi indica que dentro del grupo de enfermedades prevenibles, 12 mil 992 decesos suceden durante el periodo perinatal, de los cuales 7 mil 121 son causados por trastornos respiratorios y cardiovasculares; dos mil 687, por infecciones bacterianas y mil 139 por trastornos durante la gestación.



El director ejecutivo de Nosotrxs indicó que el incumplimiento de los artículos 32 y 33 de la Ley General de Salud genera una inadecuada prestación del servicio de salud y una deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio.



México ocupa el último lugar en la tasa de mortalidad infantil de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en la posición 35 de 35; en 2015, el Estado de México fue la entidad que reportó más defunciones en recién nacidos, con una cifra de tres mil 862, seguido de Veracruz con mil 778; Puebla, mil 768; Ciudad de México, mil 580; Jalisco, mil 552; Chiapas, mil 515; y Guanajuato con mil 247.



El director ejecutivo de Nosotrxs comentó que la corrupción incide en la muerte infantil, debido a que los recursos no llegan a las poblaciones que deben atender y se diluyen a lo largo de la cadena de asignación. Refirió que en 2015, en la última auditoría al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por recursos otorgados para el programa Salud Materna y Perinatal, por 230 millones 672 mil 128 pesos.



Mientras, el Seguro Popular reportó que, entre 2007 y 2015, los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco y Veracruz acumularon 7 mil 849 millones de pesos recibidos que no fueron comprobados.



Denuncia a través de una app



Luis Fernández explicó que la muerte infantil es una de las causas que busca atender el movimiento Nosotrxs, a fin de exigir a las autoridades el cumplimiento del marco legal involucrado en la atención materno infantil, así como la implementación de políticas públicas para la reducción de este problema.



El movimiento Nosotrxs surgió de la convocatoria de un amplio grupo de académicos, activistas y comunicadores para realizar un diagnóstico sobre lo que no está funcionando en el ejercicio y protección de los derechos de la ciudadanía, por lo que buscan empoderarla para que denuncien irregularidades o violaciones a derechos.



Las problemáticas que busca atender el movimiento son: mortalidad infantil por descuido y negligencia de instituciones oficiales, desabasto de medicamentos, corrupción generalizada en la construcción de obras públicas, opacidad de los partidos políticos, desviaciones en el diseño e integración de los sistemas estatales anticorrupción, desatención, negligencia y discriminación en la atención de ventanilla de los ministerios públicos y falta de seguridad social para las trabajadoras domésticas.



Abel Valdez, director de Innovación y Diseño de Nosotrxs, señaló que mediante la aplicación que lleva el mismo nombre de la organización se busca generar confianza en el ciudadano para impulsarlo a que denuncie irregularidades relacionadas a las causas que defiende este movimiento.



La app puede ser utilizada mediante la página Web de Nosotrxs, en donde la ciudadanía podrá denunciar, así como obtener información y estadísticas sobre el problema que le aqueje; se prevé que la app esté disponible en las tiendas de aplicaciones.



Detalló que el proceso de desarrollo de la aplicación constó de dos etapas, la primera para generar una herramienta “confiable y amigable” para que la ciudadanía detectara problemas públicos y los denunciara; la segunda que tenía como finalidad identificar las problemáticas que afectan a más ciudadanos, fue así como determinaron las siete causas por las que luchará el movimiento.



El director de Innovación de Nosotrxs comentó que en los primeros 100 días del movimiento juntarán las denuncias para emprender acciones colectivas y presionar a las autoridades para hacer cumplir el marco legal.



Destacó que la manera de ejercer presión será tanto por vías institucionales, mandando escritos a los actores de los diferentes órganos de gobierno, buscando reuniones con funcionarios o bien, a través de los medios de comunicación y redes sociales.



“Injusticia generalizada”



Anel Ortega, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), comentó que prevalece una “deficiente” atención en los servicios médicos, la cual abarca desde la atención del preparto, parto, posparto y el puerperio, que deviene en muerte materna e infantil, lo cual va de la mano con el personal negligente y con que no se cuenten en los hospitales y centros de salud con el equipo suficiente para la atención de los pacientes.



Ortega advirtió que no se trata de sancionar al personal médico desde un punto de vista penal, sino que se requiere visibilizar el problema de la muerte materno-infantil y que se revisen los diferentes sistemas de salud en las entidades y los servicios en la atención del preparto hasta el puerperio.