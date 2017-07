Abogados de Trump buscan investigar a ayudantes de Mueller

WASHINGTON D.C. (AP )

Los abogados del presidente Donald Trump están evaluando los posibles conflictos de interés entre los miembros del equipo de investigación del fiscal especial Robert Mueller, dijeron tres personas conocedoras de la situación. Las revelaciones coinciden con el aparente acercamiento de la pesquisa de Mueller a algunas de las relaciones empresariales de la familia del presidente de Estados Unidos.



El abogado Jay Sekulow, miembro del equipo legal externo del presidente, dijo el jueves a The Associated Press que los letrados "evaluarán constantemente el asunto de los conflictos de interés y lo plantearán en el lugar apropiado".



Dos personas que conocen el proceso informaron que estos esfuerzos incluyen mostrar la afiliación política de los investigadores de Mueller y su historial laboral. El propio Trump cuestionó públicamente esta semana a Mueller, declarando que el exdirector del FBI se extralimita si ahonda en sus relaciones empresariales personales.



El enfoque en los posibles conflictos de interés podría constituir una maniobra de distracción al expandirse las investigaciones de Mueller y varias comisiones del Congreso sobre la posible coordinación entre el equipo de campaña del presidente con el gobierno de Rusia durante las elecciones de 2016.



Mientras Trump ha calificado la pesquisa de "cacería de brujas" partidista, las investigaciones abarcan cada vez más a su familia y a sus colaboradores más próximos _entre ellos su hijo Donald Trump Jr., y su yerno y asesor sénior de la Casa Blanca, Jared Kushner.



Mientras las pesquisas se intensifican, el equipo legal de Trump está sufriendo cambios. El abogado Marc Kasowitz, cuyo estilo poco convencional molestó a algunos asesores de la Casa Blanca, tiene una presencia cada vez menor en la operación, según dos personas próximas a la situación.



Se prevé que John Dowd, un abogado con experiencia en Washington, tendrá un papel más importante en el equipo legal externo. Éste y Sekulow son miembros de un cuerpo de abogados que crece rápidamente para representar al presidente, su familia y sus asesores más estrechos a medida que se amplían las pesquisas.



Mark Corallo, que ha estado actuando como portavoz del equipo legal, ya no está implicado en el asunto, según las fuentes, que hablaron bajo condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar del tema en público.



Trump ha expresado un hartazgo creciente con las investigaciones, que podrían acosar su gobierno durante meses, incluso años. En una entrevista el miércoles con el diario The New York Times, Trump advirtió a Mueller que cometería una "violación" si investigara los enredos financieros de su familia.



Mueller tiene un mandato amplio al frente de la pesquisa federal. Está autorizado a investigar la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, cualquier posible vínculo de la campaña de Trump y todo asunto derivado de estas investigaciones.



Sekulow dijo a la AP que el presidente "no ha recibido indicación alguna" de la fiscalía especial de que él mismo sea objeto de investigación.



La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente no tiene intenciones de despedir a Mueller "por ahora", pero no descartó que lo haga en el futuro. Reiteró la posición de Trump de que la investigación "debe permanecer dentro de los límites de la intromisión, la intromisión rusa y la elección y nada más allá de eso".



El legislador por California Adam Schiff, el demócrata de mayor jerarquía en la Comisión de Inteligencia, dijo que Mueller tiene autoridad para investigar cualquier relación de la familia Trump con Rusia, "sea financiera o cualquier otra. Es su deber".