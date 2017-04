Trump dice que la marca de los 100 días es 'ridícula'

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dijo el viernes en Twitter que la marca de los 100 días citada frecuentemente para medir los logros de un nuevo gobierno "es un estándar ridículo".



"No importa cuánto logre durante el ridículo estándar de los primeros 100 días, pero ha sido mucho (incluyendo la C.S.), los medios matarán!", tuiteó. Las iniciales "C.S." son en referencia al nombramiento que logró el mandatario en la Corte Suprema con la aprobación del juez Neil Gorsuch.



El 29 de abril se cumplen esos 100 primeros días.



Desde que asumió el cargo, Trump logró su objetivo en el máximo tribunal y está siguiendo una aplicación más estricta en materia de inmigración. Pero su proyecto de salud no llegó a votarse en la Cámara de Representantes y su prohibición de viajar fue bloqueada en tribunales.



La evaluación de 100 días comenzó con el presidente Franklin D. Roosevelt, por tanto que hizo.



A principios de esta semana, Trump declaró que "ninguna administración ha logrado más en los primeros 90 días".



En otro tuit también el viernes, Trump habló del ataque del Estado Islámico en París el jueves.



"Otro ataque terrorista en París. La gente en Francia no aguantará más de esto. Tendrá un gran efecto en la elección presidencial!".

Francia realiza elecciones este domingo.