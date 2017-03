Piden ex cancilleres más apoyos para enfrentar deportaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los ex cancilleres Luis Ernesto Derbez, Jorge G. Castañeda y la ex embajadora Olga Pellicer coincidieron en que es necesario brindar mayores recursos económicos a los consulados de México en Estados Unidos, para la defensa legal de los connacionales en riesgo de ser deportados y buscar alternativas para detener la construcción del muro en la frontera que es un agravio contra el País.



En el Foro “México frente a Trump, a cien días de su elección”, organizado por el Instituto "Belisario Domínguez" del Senado, Derbez Bautista aseguró que los consulados necesitan recursos para dar la batalla legal en los tribunales de Estados Unidos.



“Si tenemos 50 consulados y les vamos dar simplemente mil millones de pesos, entonces el cálculo es de 20 millones por consulado, lo que es irrelevante e irrisorio para la responsabilidad que tiene en este momento”, dijo el también el rector de la Universidad de las Américas de Puebla.



Derbez también lamentó que la visión y la estrategia con que se debería enfrentar la nueva relación con Estados Unidos estarán “nubladas” por los asuntos domésticos por el interés de los líderes políticos de participar en el proceso electoral de 2017, donde la elección del Estado de México será fundamental, para los comicios, de 2018.



El ex canciller Jorge G. Castañeda coincidió que una de las partes más perniciosa en los primeros días de la administración Trump son los lineamientos para las deportaciones, porque ahora los agentes del ICE pueden echar a cualquier ciudadano mexicano con menos de dos años de “presencia” en la Unión Americana.



Sobre la construcción del muro en la frontera norte, Castañeda dijo que seguramente habrá muchas empresas americanas que participarán en la construcción de la muralla y algunas mexicanas que tratarán de ser proveedores, por ello, planteó que el gobierno de México puede decir que cualquier empresa mexicana o norteamericana tiene la plena libertad de participar en la construcción.



“Pero también el Estado mexicano tiene la plena libertad de negar cualquier contrato (de obra pública) a esa empresa durante los próximos 20 años. Es legal y es eficaz, y eso no representa ningún problema jurídico, ético o político en todo el mundo se hace… Nosotros lo hacemos con algunas empresas al inhabilitar a empresas para participar en ciertos concursos. No le ha sucedido a la empresa Higa, pero espero que el próximo sexenio suceda”.



La ex embajadora Olga Pellicer aseguró que el tema más urgente para atender son las deportaciones de inmigrantes mexicanos, porque la renegociación del TLCAN ha entrado a una pausa.



“Ha habido un cambio sustancial en el tema de las deportaciones con el gobierno de Trump, porque las directrices que han surgido del presidente de Estados Unidos y del Departamento de Seguridad hay cambios sustantivos, respecto de lo que hacía el presidente Obama, porque ahora la situación es más amenazante e incierta”.