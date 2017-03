"Spring breakers" gritan "construyan ese muro" en Cancún

CANCÚN, QROO(GH)

“Build that wall” o “construyan ese muro”, uno de los cantos que resonaban en los mítines de campaña del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido vitoreado en tierras mexicanas por vacacionistas del vecino país.El día 13 de marzo, Anaximandro Amable, originario de Perú, quien disfrutaba de su luna de miel con su esposa, nativa de México, vivieron una amarga experiencia, reporta The Yucatan Times Según relata Amable, ellos se encontraban viendo un espectáculo en la costa de Cancún a bordo de un barco, y al final de la presentación, una bandada de estadounidenses (tal vez bajo la influencia del alcohol, o tal vez no), comenzó a cantar el infame "Build that wall".Varios turistas mexicanos a bordo del barco expresaron su molestia, pero los estadounidenses no se detuvieron en absoluto y siguieron cantando el “himno racista”, señala.El diario argumenta que esta situación está lejos de ser un incidente aislado y se suma al creciente número de quejas de trabajadores del sector turístico, quienes señalan que en los últimos días muchos “Spring breakers” han sido ofensivos, groseros y arrogantes hacia los mexicanos.