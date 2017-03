Me encantaría trabajar con AMLO: Creador de "un peligro para México"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antonio Sola llega puntual a la cita con El Universal, invitado para platicar sobre los candidatos en el Estado de México. Pero el tema de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, es inevitable para quien hable de política en México en 2017, más si se trata del creador de la campaña “un peligro para México” que acompañó a Felipe Calderón en 2006 y que, en parte, contribuyó a la derrota del entonces perredista.Sola es apasionado de la política, del poder de los políticos y de cómo lo consiguen. Es su trabajo. “Pregúntame lo que quieras”, dice antes de empezar la entrevista para televisión. Y aunque el tema es el Edomex, López Obrador está en la lista, así como Antonio Sola está en la historia de campañas del tabasqueño, aunque no de la mejor forma para la izquierda. No se arrepiente de lo que pensaba hace 12 años ni de la frase que ideó: “López Obrador es un peligro para México”.Afirma: “Creo que en aquel momento fue una campaña muy oportuna; fue necesaria. Permitió al entonces candidato Felipe Calderón ganar esa elección. Fue legítimo, el IFE de aquel entonces no prohibió el material publicitario, estábamos sujetos a otra ley electoral en la que se podían decir ciertas cosas como éstas y Andrés Manuel López Obrador fue enemigo de sí mismo, no se supo defender. Él era el candidato a vencer y la campaña de Calderón y la propia campaña publicitaria terminaron venciendo a Andrés Manuel López Obrador.“Lo que pienso es que el López Obrador de estos 12 años ha evolucionado totalmente como evolucionaron otros líderes de la región como “Lula” da Silva, como pudo ser Correa, Evo Morales, incluso Néstor Kirchner cuando ganó Argentina, quienes evolucionaron dentro de esta izquierda, y se ha hecho hoy un candidato mucho más moderado y centrado”, explica.—No, no se distorsionó, en aquel momento él estaba muy cercano a Hugo Chávez. Desde mi punto de vista hacía políticas públicas que eran un peligro para México y yo pienso que por eso la gente creyó la publicidad que en ese momento se hizo y no pasa nada.Como yo he tratado de explicar, muchas veces no es una cuestión personal, sino una cuestión profesional en la que había, muy objetivamente, un estudio realizado muy amplio sobre lo que representaba Andrés Manuel López Obrador.Y aquí déjame explicarte algo muy sencillo, en las campañas electorales uno tiene derecho a decir lo que uno es y también, dentro de la pugna política, derecho a decir lo que cree que es tu contendiente. Es lo que hicimos en ese entonces y eso fortalece la democracia. No hay que asustarse, veamos a Estados Unidos u Holanda.Al parecer López Obrador no fue el único que cambió, también el estratega político ahora ve en el líder de Morena el candidato a vencer para 2018, “un personaje casi inalcanzable si no se equivoca”.—Por supuesto.—Claro, yo pienso que casi no hay ya poder humano que detenga a Andrés Manuel López Obrador, salvo él mismo porque pienso que él ha cometido muchos errores en sus campañas y que han sido esos errores los que lo han llevado al fracaso. He mencionado abiertamente que siento que es un candidato mucho más moderado. A mí me encantaría poder trabajar y hacer su campaña.—Porque pienso que además esta izquierda podría ser muy buena para México: Una izquierda centrada, moderada en torno a un modelo de País que no ha sido probado. Bueno, ¿por qué no? Pasa en otros países. Hay que verlo con tanta naturalidad y normalidad que no pasa nada. Yo vengo de España, en una Europa donde hemos tenido izquierdas y derechas en eventos extremistas que fueron muy dañinos para el continente que hoy se está construyendo junto y que hoy están volviendo a venir estas amenazas de la extrema derecha a la que yo detesto y también combato. Así que lo digo muy abiertamente ahora: candidatos moderados, por supuesto que sí.Muchos han calificado a Antonio Sola como de derecha, él lo desmiente en cada entrevista. Pero es la primera vez que asegura que le gustaría hacer la campaña de López Obrador; 12 años han servido para crear partidos, demostrar ineficacias, preservar el sistema y cambiar de bandos. Es la política en México de 2017.—No, pues lo tendría que hablar con él en dado caso, pero es muy claro en mi pensamiento lo que pienso que él debería hacer sin lugar a dudas. Lo que creo también es que está en una tasa de crecimiento muy limitada y que le va a costar mucho si no cambia la política que está haciendo de comunicación y su forma de explicar a los mexicanos para rebasar las cifras en las que está.—Bueno, pero eso ya no es problema mío, es problema de ellos si quieren ganar. Yo la verdad que me siento muy tranquilo, soy muy feliz, tengo la conciencia serena, muy tranquila. Digo abiertamente: Pienso que hay otros candidatos válidos que están en competencia, que podrían hacer cosas interesantes por el País y lo que hay que hacer es trabajar dentro de la política. Yo creo en algo y es que la política sirve para construir un mundo mejor y yo trato de hacer eso todos los días, equivocándome mucho o teniendo aciertos, menos, pero también teniendo aciertos. De esto se trata.