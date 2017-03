"Porky" impugna nuevamente auto de formal prisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Enrique Capitaine Marín, señalado por abusar de la joven Daphne en enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz; impugnó nuevamente el auto de formal prisión dictado en su contra.



El integrante del grupo conocido en redes sociales como “Los Porkys de Costa de Oro” solicitó un amparo contra el auto de formal prisión que emitió, por segunda ocasión, el juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz en el proceso que se sigue por la violación de la joven Daphne.



Se informó que en enero pasado un Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Capitaine Marín y revocó el auto de formal prisión emitido en su contra el 18 de mayo de 2016 por contener inconsistencias en el proceso que lo dejaron en estado de indefensión.



En consecuencia, ordenó al Juez Tercero de Primera Instancia que emita otro suficientemente fundado y motivado, mismo que fue dictado el 21 de febrero pasado en la causa penal 83/2016.



En la nueva resolución, el juzgador debió analizar todos y cada uno de los medios de prueba de descargo que obren a favor del inculpado y que el dictamen de criminalística o mecánica de hechos no se llevó a cabo porque Daphne afirmó no recordar nada de lo ocurrido.



Así como las fotografías exhibidas por la defensa de Capitaine Marín y las declaraciones de los empleados del bar de donde salieron los coinculpados y Daphne, quienes indicaron que la joven no fue forzada a subir al vehículo de ellos.



El nuevo auto de formal prisión fue impugnado el 16 de marzo pasado y, además de que no lo solicitó, el Juez Tercero de Distrito de Veracruz no ordenó suspender provisionalmente el acto reclamado porque “no versa sobre extradición y de consumarse no es de imposible reparación”, según consta en el expediente judicial.