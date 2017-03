Banqueros aseguran no temer a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A unas horas de que inicie la edición 80 de la Convención Bancaria en Acapulco, los principales bancos del País ven sin mayor preocupación ni temor las elecciones presidenciales en México en 2018 y la posibilidad de un cambio de gobierno con la victoria del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



La Asociación de Bancos de México, BBVA Bancomer, CitiBanamex, Santander, HSBC Banorte y Banco Azteca coincidieron en que mientras siga la estabilidad económica y se respeten las instituciones, los bancos en México podrán trabajar con cualquier candidato que gane el año próximo.



“El sistema bancario va a trabajar con cualquier persona que ocupe los cargos públicos. Va a trabajar con mucho ahínco, con la misma confianza en el país pero sí hay que cuidar las instituciones. Me refiero a cualquier candidato, porque la tentación es decir populismo igual a López Obrador y no, el populismo puede ser de derechas, izquierdas, nacionalista, xenofóbico”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja.



Para el director general de CitiBanamex, Ernesto Torres Cantú, lo que no debe cambiar en México en las elecciones de 2018 es la estabilidad macroeconómica reciente, así como la implementación de las reformas.



“Lo que necesitamos es que el modelo de país se consolide y los actores se comprometan con este modelo de país. Eso es fundamental. Comprometidos con ese modelo de país, gane quien gane”, dijo el directivo.



Para el director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, un cambio de política será negativo si no va en la ruta del crecimiento del país y sus instituciones, aunque confió en la fortaleza de instituciones como el Banco de México.



“Siempre hemos estado preocupados con los cambios sexenales pero también hay que ir construyendo el futuro en el largo plazo. Hay elecciones en junio que ya veremos qué ocurre; 2018 está lejísimos. Bancomer está aquí de largo plazo y van a haber muchos cambios sexenales. Tenemos que aprender a vivir como en muchos países donde llega un partido y se va otro”, destacó el directivo.



El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander, Marcos Martínez, dijo que no importan las tendencias políticas, porque la banca tiene un rol en el desarrollo económico y lo mantendrá.



“En todos los sistemas, no importa si el presidente tiene un perfil o el otro, hay sistema financiero. El presidente que venga tendrá sus ideas de qué país quiere y qué tiene que hacer la banca y la banca tendrá una respuesta dependiendo de los planes”, dijo.



El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, opina que en el cambio de gobierno de 2018, lo importante será el andamiaje jurídico y legal que evite cualquier exceso de quien gane las elecciones.



“México tiene elecciones importantes y tengo fe y confianza absoluta de que el pueblo mexicano ha madurado y tomará la decisión que le conviene al país, pero tenemos que fortalecer las instituciones para que no haya excesos. Siempre cuando se habla de un tema presidencial o empresarial se habla de pesos y contrapesos. En la medida que un país los tiene no debemos temer a nada”, dijo.



El director general de HSBC México, Nuno Matos, dijo que la firma está presente en 71 países, donde la mayoría son mercados emergentes donde hay episodios de incertidumbre.



“Como todas las elecciones en el mundo [la de 2018] alguna incertidumbre traerá y alguna volatilidad. No nos preocupa. Estamos convencidos de que las instituciones mexicanas son fuertes. Nuestros planes son de un HSBC para siempre en México. Así que haremos banca en todas las circunstancias”, dijo.



El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que la institución ha estado en el país más de 150 años, con lo que están listos para cualquier cambio de gobierno.



“Trabajaremos con quien nos pongan, será cosa de irnos adaptando”.