Córdova defiende medidas de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, defendió las medidas de racionalidad en el gasto que serán sometidas a la aprobación del Consejo General del organismo el viernes, al advertir que el INE ha hecho un ejercicio de restricción presupuestal, “aquí nadie ha hecho un ejercicio de contrición”.



Así respondió a los señalamientos del consejero Benito Nacif, quien ha sostenido que el INE no necesita realizar "actos de contrición pública" como reducirse salarios, sino ejercicios de verdadera austeridad en el ejercicio del gasto.



La noche de este martes, en sesión de la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto, donde se aprobó el acuerdo de medidas de racionalidad que serán votadas por el Consejo General del INE el viernes, Córdova dijo que son medidas “radicalmente distintas” a otros años y “se rompe la inercia de simplemente refrasear las medidas que año con año” se toman.



“Son decisiones concretas que están contribuyendo a aportar para el presupuesto de la Federación” para enfrentar la situación delicada de la economía.



El documento prevé 17 medidas con las que se propone reducir gastos el INE, pero sin prever ninguna meta de gasto. Prácticamente son las mismas medidas que año con año toma el INE como parte de las decisiones de disciplina presupuestaria que ordena el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.



En entrevista, el director ejecutivo de Administración del INE, Bogart Montiel Reyna, expuso que no hay cifras, pero “las metas están establecidas en los 17 puntos y se informarán trimestralmente en cuanto a sus montos precisos en cuanto a cuánto se recauda y a qué destinos se dirigirá el gasto”.



El director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Ballados, pidió en la sesión de la JGE “que se establezca una métrica” de ahorro para que éste pueda ser preciso.



Previo a la sesión de la JGE, el INE presentó a los representantes de los partidos las propuestas de austeridad. Salvo el PRI, prácticamente todos cuestionaron que no haya metas de ahorro, planeación, ni medidas de fondo.



El representante del PAN, Francisco Gárate, advirtió que es un catálogo de buenas intenciones sin objetivos de corto mediano y largo plazo pero además los remanentes generados se reinvertirán en el INE, no se devolverán a la Tesorería de la Federación, cuestionó.

Advirtió la “falta de seriedad”, pues el INE les presentó el documento y difundió las medidas sin haber escuchado o analizado aún las propuestas de los partidos.