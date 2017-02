Trump elige como asesor de seguridad nacional a un militar

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump eligió como asesor de seguridad nacional a un soldado y erudito que combatió en las dos guerras de Irak y escribió un libro influyente en el que criticó las "mentiras" del gobierno estadounidense que derivaron en la guerra de Vietnam.



El teniente general H.R. McMaster continuará en actividad mientras conduce el Consejo de Seguridad Nacional, dijeron funcionarios de la Casa Blanca el lunes. Se suma a dos generales retirados —el secretario de Defensa, Jim Mattis, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly— en el círculo íntimo de Trump, un indicio más de que el presidente quiere a los militares en los puestos más altos.



Trump dijo que McMaster es un "hombre de tremendo talento y tremenda experiencia" al presentarlo en su club privado en Florida. El militar, quien viajó luego a Washington con el presidente, dijo que ansiaba "hacer todo lo que pueda para favorecer y proteger los intereses del pueblo estadounidense".



McMaster reemplazó al exgeneral Michael Flynn, destituido por Trump tras determinar que engañó al vicepresidente Mike Pence acerca de sus reuniones con el embajador ruso en Washington durante la transición presidencial. La Casa Blanca dijo que McMaster fue uno de los cuatro postulantes entrevistados por Trump durante el fin de semana.



El nuevo asesor ha tenido una importante participación en los trabajos del ejército para forjar su futuro y prepararse para la guerra. Dirige el Centro de Integración de Competencias del Ejército, una especie de instituto de investigaciones militares en Fort Eustis, Virginia.



McMaster, nacido en 1962, posee un doctorado en historia de la Universidad de Carolina del Norte. Fuera del ejército se le conoce como autor del libro "Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies that Led to Vietnam" (Negligencia en el cumplimiento del deber: Lyndon Johnson, Robert McNamara, el Estado Mayor Conjunto y las mentiras que condujeron a Vietnam), una severa condena de los errores del gobierno en Vietnam. El libro le dio fama de ser un hombre dispuesto a enfrentar el poder.



No está claro hasta qué punto coinciden las posiciones de McMaster y Trump. En materia de Rusia, el general parece tener una posición mucho más negativa que la de su presidente sobre los objetivos políticos y militares de Moscú en Europa.