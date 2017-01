En 18 estados se aplica el programa Mochila Segura

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un total de 18 estados del País aplican el operativo Mochila Segura en planteles de educación básica, primaria y secundaria, y en algunos casos de bachillerato. De éstos, 12 lo hacían desde el sexenio pasado y otros seis se sumaron esta semana, a partir de que un adolescente le disparó a tres compañeros y a su profesora en Monterrey, Nuevo León.En una revisión en las secretarías de Educación de los estados, se contabilizó que los gobiernos de Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tabasco comenzaron a aplicar este protocolo a partir del jueves.Otras 12 entidades —Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Yucatán— ya lo aplicaban desde la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.Mientras que 14 gobiernos estatales no aplican el programa y decidieron que no lo harán, puesto que consideran que son los padres de familia quienes tienen que revisar las mochilas de sus hijos desde casa.Desde 2015 el gobierno federal eliminó el programa Escuela Segura, el cual incluía la revisión de las mochilas de alumnos del sistema educativo nacional para buscar armas y drogas. Las posturas de las entidades sobre la implementación del programa son diversas.Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Michoacán comenzó a implementar la estrategia en todas las escuelas públicas y privadas a partir de ayer; profesores y padres de familia quienes, mediante una comisión especial conformada en cada escuela, revisarán las pertenencias de los alumnos en el momento de su ingreso a los planteles.En la Ciudad de México el programa ya operaba; sin embargo, ante los hechos ocurridos el miércoles pasado, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera , ordenó el reforzamiento de las medidas. La mañana del jueves, 12 mil policías revisaron las pertenencias de los alumnos de 8 mil planteles en busca de armas y drogas.Madres de familia que han participado en operativos en escuelas de la delegación Iztapalapa encontraron que las niñas escondían solventes en envases de rímel para pestañas, el ingreso de alcohol y mariguana a los planteles e incluso pudieron identificar a grupos de alumnas que se cortaban a sí mismas y luego subían las fotos a la red social Instagram.En Nayarit, por ejemplo, el programa ha operado desde el inicio de la actual administración. Se lleva a cabo de manera aleatoria en las escuelas y son los padres de familia quienes revisan las mochilas directamente en los salones de clases.“El sexenio pasado hubo una ola de violencia muy fuerte y sobre esos casos se quedó un programa permanente porque nos ha funcionado, nos ha resultado. El programa es para tratar de evitar la delincuencia en los niños y hemos encontrado armas, no pistolas, pero sí navajas y hasta ahí”, comentó Primitivo Rodríguez, jefe de asesores de la Secretaría de Educación.Panistas reacios. En la consulta que hizo El Gran Diario de México con las secretarías de Educación de los estados se observó que las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) son las más reacias a implementar la revisión de mochilas.Tal es el caso de Querétaro, Puebla y Chihuahua, en donde a raíz de los hechos de Monterrey los gobiernos estatales exhortaron a los padres de familia para que desde casa revisen ellos mismos las mochilas de sus hijos.En Chihuahua, el gobierno de Javier Corral canceló el programa que operaba en la administración de César Duarte, y consistía en que perros policías buscaban drogas en las mochilas de los estudiantes de los Colegios de Bachilleres. Sobre el tema, la Secretaría de Educación en el estado dijo a este diario que en la entidad no se realiza el programa de revisión de mochilas, puesto que aún se encuentra en consideración a nivel federal.Otra justificación para suspender la revisión de mochilas fueron las quejas de padres de familia, quienes veían violaciones a los derechos humanos de sus hijos.La vocera de la dependencia estatal, Eva Trujillo, indicó que “la línea de trabajo del gobernador Corral es de prevención, pero, esperaremos la resolución de autoridades federales. A mediano plazo no se implementará, hace falta reglamentación”, concluyó.