Alega 'Chapo' inocencia en corte de EU

NUEVA YORK, Nueva York(AP)

Joaquín “El Chapo” Guzmán compareció el viernes ante un tribunal en la ciudad de Nueva York, donde un defensor público presentó una declaración de inocencia en su favor.



Se trató de una escena que las autoridades soñaron durante décadas: Que uno de los capos de la droga más conocidos del mundo enfrentara a la justicia estadounidense.



Hubo un momento de silencio en la sala de juzgados en el distrito de Brooklyn momentos antes de que Guzmán entrara, un día después de ser extraditado desde México.



La seguridad en la Corte se elevó al nivel usado para sospechosos de terrorismo: Había agentes armados con fusiles de asalto y perros detectores de explosivos.



Con las manos colocadas atrás, sin esposas, Guzmán parecía calmado y sereno mientras respondía sí o no a las preguntas de un juez a través de un intérprete.



Un defensor público interpuso una declaración de inocencia en su favor ante los cargos que le presentaron de narcotráfico.



Permanecerá detenido sin derecho a fianza en una prisión donde también han estado sospechosos de terrorismo y mafiosos.



“Es difícil imaginar a otra persona con mayor riesgo de huir de la justicia”, dijeron los fiscales en documentos de la Corte.



Los fiscales describieron a “El Chapo” como el arquitecto homicida de una red de tráfico, brutalidad y corrupción que le generaron a su cártel de Sinaloa una fortuna mientras alimentaba una epidemia de abuso de drogas y violencia relacionada en Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990.



“Él es un hombre conocido por una vida de crimen, violencia, muerte y destrucción, y ahora tendrá que responder por eso”, dijo Robert Capers, el fiscal federal de Brooklyn.



Estados Unidos buscó llevar al capo mexicano a los tribunales desde que por primera vez le presentaron cargos en el Sur de California a comienzos de la década de 1990.



Las autoridades finalmente vieron cumplido su deseo en la víspera de la juramentación de Donald Trump como presidente, quien cuando era candidato criticó a México por enviar a Estados Unidos a “criminales y violadores” y prometió construir un muro en la frontera.



Cuando Guzmán bajó del avión en Nueva York, “al verle los ojos se podía ver la sorpresa, se podía ver la conmoción y, hasta cierto punto, uno podía ver el miedo, al percatarse él de pronto de que está a punto de enfrentar a la justicia estadounidense”, dijo Ángel Meléndez, agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.



Aunque “El Chapo” enfrenta acusaciones en varias jurisdicciones en todo el país, entre ellas Nueva York, San Diego, Chicago y Miami, además de México, será procesado en Brooklyn.



La ciudad de Nueva York se precia de tener una de las prisiones más seguras en Estados Unidos, el Centro Correccional Metropolitano en el bajo Manhattan.



En el área de máxima seguridad de la cárcel, aproximadamente una decena de reos pasan 23 horas del día en celdas de 3 x 6 metros (12 x 20 pies) y se les prohíbe comunicarse entre sí. Las comidas se sirven en las celdas y ellos se ejercitan en un área específica para estos prisioneros.



Sólo un número limitado de guardias cuidadosamente seleccionados tendrá acceso a Guzmán, quien es conocido por su riqueza y poder para corromper a la gente, dijo Catherine Linaweaver, ex guardia en esta correccional.



El estricto confinamiento de este penal fue criticado por el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional en 2011.



Ahora “El Chapo”, que tiene 50 y tantos años, enfrenta la posibilidad de pasar la vida en una prisión estadounidense mientras los fiscales buscan decomisarle 14,000 millones de dólares. Tuvieron que acceder a no buscar la pena de muerte como una condición para que fuese extraditado.