Kasich pide a Trump que acabe con caos en la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobernador de Ohio, John Kasich, dijo el domingo que el presidente Donald Trump debe poner fin ya a todo el caos que reina entre el personal de la Casa Blanca. En siete meses en el cargo, Trump ha despedido a un asesor de seguridad nacional, a un jefe de despacho, a dos directores de comunicación y a un secretario de prensa, entre otros.



El estratega Steve Bannon se convirtió en el más reciente funcionario presidencial en ser destituido. El gobernador republicano está entre quienes temen que los despidos estén mermando la capacidad del presidente de conseguir victorias legislativas importantes.



"No puedes seguir colocando a gente nueva en la alineación y pensar que vas a ganar un campeonato mundial", dijo Kasich en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.



La portavoz de Trump Sarah Huckabee Sanders dijo que Bannon y el jefe de despacho John Kelly, un general de Marines retirado, aceptaron el viernes la renuncia de Bannon. David Bossie, subdirector de la exitosa campaña presidencial de Trump, dijo que Bannon quería "dar al general la oportunidad de tener una pizarra limpia".



Bannon se enfrentó varias veces con otros altos asesores, más notablemente con Jared Kushner, a su vez yerno de Trump. Bossie negó que las divisiones entre el personal de la Casa Blanca estén afectando la capacidad de Trump de avanzar en su agenda legislativa.



"En cada presidencia hay facciones. Aquí no hay diferencia", aseguró Bossie en "Fox News Sunday". En su lugar, culpó a los líderes republicanos en el Congreso por no poder sacar adelante la reforma a la ley de salud.



Dijo que aunque está consciente de que los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado no coinciden con la agenda del presidente, recalcó que sus respectivos líderes, Paul Ryan y Mitch McConnell, deben sus posiciones a "temas en los que el presidente Trump ganó".



"Nadie está diciendo que el presidente no manda. Hay una falta de liderazgo en un lado de la Avenida Pennsylvania", agregó Bossie, en alusión al nombre de esa calle que conduce a la Casa Blanca.