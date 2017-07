Arranca programa para conocer calorías en comidas de restaurantes

MÉRIDA, Yucatán(GH)

En Mérida, Yucatán, el Secretario de Salud, José Narro Robles, atestiguó el arranque de la campaña lanzada con la industria restaurantera, que permitirá que la población conozca la cantidad de calorías que consume en cada platillo cuando acude a los restaurantes.



Acompañado por el gobernador de esta entidad, Rolando Rodrigo Zapata Bello, el funcionario federal detalló que en cumplimiento al convenio de colaboración suscrito con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentos, a partir de hoy, establecimientos de este giro ubicados en esta entidad, incluyen en sus menús o escaparates, la cantidad de calorías que contienen los alimentos y bebidas no alcohólicas.



La única manera de resolver el grave problema que en nuestro país representa la obesidad, sobrepeso y diabetes, es con el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.



El comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, presentó detalles del convenio suscrito que inicia en esta entidad, y que próximamente se aplicará también en Puebla, Nuevo León y Sonora. Sin embargo, se espera que llegue a más de 400 mil lugares en el país.



Esta medida forma parte de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Obesidad, el Sobrepeso y la Diabetes, encaminada a crear una cultura de hábitos alimenticios saludables en la población.



Antes, en un ambiente festivo, el doctor Narro Robles dio cumplimiento al compromiso presidencial al inaugurar el Hospital General de Tekax, Yucatán, en beneficio de más de 250 mil habitantes –en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas- de 21 municipios, en donde más de 82 por ciento carece de régimen de seguridad social.



Ahí, dejó en claro que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se olvida de la pobreza y su compromiso es trabajar por quienes más lo necesitan y tienen menos.



Siempre se puede ser más sano y es un compromiso del Ejecutivo Federal: prevenir, fomentar la salud y también disponer de recursos cuando la salud se ve quebrantada. Por lo que convocó a la sociedad a sumarse a la campaña permanente de autocuidado.



Se trata de un nosocomio bilingüe -español-maya-, con lo que se garantiza un fortalecimiento a la relación médico-paciente, debido a que la mitad del personal de salud habla esa lengua.



En su oportunidad, el secretario de salud de Yucatán, Jorge Mendoza Mezquita, destacó el esfuerzo realizado por los gobiernos federal y estatal para mejorar la red hospitalaria y unidades.



Indicó que este nuevo nosocomio operará con personal altamente calificado en 17 especialidades, que presentan mayor demanda como medicina interna, Planificación familiar, Pediatría, Cirugía general y Gineco obstetricia.



En el área de telemedicina, se ofrecerán entre 10 a 15 consultas diarias. Contará con 30 camas censables y 60 no censables, áreas de urgencias, consulta, imagen, laboratorio y cirugía, entre otros.