AMLO y Salinas libran nueva batalla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Conforme se acerca la sucesión presidencial de 2018, aspirantes al Ejecutivo federal, ex presidentes, así como líderes sociales y de partidos han lanzado libros para promover sus ideas, historias, prácticas de gobierno, y dan consejos para mejorar al país en materia económica, política, migración y causas sociales.



Tras un ejercicio realizado, tomando en cuenta distintas librerías y tiendas de libros en línea, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el primer lugar del ranking de libros más vendidos, con su penúltimo título: 2018. La salida, de editorial Planeta, 2017.



Las librerías El Sótano, Gandhi, Porrúa y la tienda en línea Amazon informaron que el libro en el que López Obrador relata su plan de gobierno rumbo a 2018 es de los preferidos y se encuentra entre los más vendidos a nivel general. Con un costo promedio de 198 pesos, Gandhi lo ubica entre los 55 más vendidos, mientras que Porrúa lo coloca en esa misma categoría, junto a obras de autores como Gabriel García Márquez y J.K. Rowling.



El tabasqueño está mejor rankeado que otros aspirantes presidenciales como Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala e Ivonne Ortega. Además, su más reciente libro lanzado hace apenas unos días, Oye, Trump, editado por Planeta, ha tenido buena aceptación, según las ventas de Amazon en su formato kindle.



El segundo mejor rankeado, según la lista de más vendidos de Amazon, es Muros, puentes y litorales, de editorial Penguin Random House, escrito por el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari. El libro tiene un precio aproximado de 169 pesos y está en el lugar 12 mil 607 en venta de libros de Amazon, y por rubro de Cuba está en el número dos.



La fuerza del cambio, de la editorial MA Porrúa 2017, escrito por el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle se ubica en el lugar tres, según las ventas de Amazon y librería El Sótano. En su texto, con un costo aproximado de 180 pesos, el autor comparte su origen familiar, su preparación académica y resultados de gobierno.



El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, se ubica en el cuarto lugar con su libro Cárdenas por Cárdenas, de Penguin Random House, 2017. Su precio oscila en los 399 pesos y hace toda una cronología y narración de su padre, Lázaro Cárdenas, ex presidente de México.



Jorge G. Castañeda, quien hasta hace unos meses buscaba ser aspirante presidencial por la vía independiente, está rankeado en el quinto lugar con su título Sólo así: por una agenda ciudadana independiente, editado por Debate en 2016.



La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, se ubica en sexto lugar, según datos de Amazon, con su libro Margarita. Mi historia, editado por Grijalbo en 2016, en el que relata su vida con miras a la candidatura de 2018.



Al final del ranking se encuentran políticos como Josefina Vázquez Mota, con una reedición de Dios mío, hazme viuda por favor, y su reciente título Nosotros los dreamers, ambos editados por Grijalbo en 2016.



También figuran el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, con el título Para entender la reforma al sector eléctrico, editado por Nostra Ediciones en 2015, y la aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, Ivonne Ortega, con En el viejo sillón, lanzado en 2015 por editorial Planeta.