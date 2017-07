Yunes pide a PGR que lo cite a declarar contra Javier Duarte

VERACRUZ(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que no van a permitir que “por una triquiñuela ilegal” pueda quedar en libertad Javier Duarte de Ochoa y anunció que presentará a la PGR videos con confesiones de socios del ex mandatario que consiguió cuando los obligó a devolver bienes.



“Los veracruzanos no podríamos admitir, no vamos a admitir que por una triquiñuela ilegal, Duarte obtenga su libertad. Todos –también los jueces- debemos tener muy claro que una decisión en ese sentido pondría en grave riesgo el Estado de Derecho y perdería totalmente su credibilidad el nuevo Sistema de Justicia Penal”, sentenció.







Al emitir un mensaje, exigió a los jueces federales que antes de tomar sus decisiones vean el fondo filosófico de la Ley, su esencia, su esencia que es el hacer justicia.



“No se haría justicia si se pusiera en libertad a quien dejó en bancarrota a Veracruz y a millones de veracruzanos, a millones de veracruzanos que hoy se encuentran en la pobreza total. Exijo también que se proceda en contra de todos, no sólo de Duarte”, demandó.



Yunes informó que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que lo llame a declarar como testigo para aportar pruebas que tiene en su poder para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno, sino una banda de delincuentes organizados.



“Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos”, dijo.



Indicó que los videos que aportará son prueba lícita porque “yo los grabé y yo los aportaré.



Aquí están en este disco duro que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba lícita”.



En diciembre del 2016, cuando tomó protesta de ley, el mandatario panista reveló que obligó a varios presuntos socios de Duarte a devolver bienes y recursos que habían hurtado; sin embargo, desde el año pasado su administración se ha negado a hacer públicos los convenios legales mediante los cuales recuperó propiedades.



“Daré también mi testimonio de las conversaciones que sostuve en Canadá con Moisés Mansur; y en la Ciudad de México con Juan José Janeiro y Antonio Bandín, y en Veracruz con Francisco García González, alias “El Franky”, uno de los principales cómplices de Javier Duarte”, afirmo hoy.



Demandó que se llame a declarar a la ex Primera Dama, Karime Macías, quien –dijo- participó en tareas de gobierno y también en muchas de las acciones que se llevaron a cabo para desfalcar a los veracruzanos.



“Esto consta en las conversaciones que daré a conocer, y también en los diarios que oportunamente la Fiscalía General del Estado encontró y requisó en la ciudad de Córdoba. Exijo que se investigue también el monto y origen de los recursos con que se pagan los honorarios de sus abogados, porque debe presumirse que tienen su origen en dinero del pueblo de Veracruz”.



Y demandó se aceleren todas las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación en contra de Javier Duarte y sus cómplices, denuncias presentadas y documentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde hace muchos meses.



Dijo estar totalmente seguro que la Procuraduría General de la República tiene los elementos suficientes para sustentar ante los jueces federales las denuncias que se han presentado y que dieron lugar a que se libraran órdenes de aprehensión en su contra.