Hay que estar atentos a impacto de tipo de cambio en inflación: Banxico

(SUN)

Los bancos centrales, sobre todo de economías emergentes como México, que descuiden el impacto del tipo de cambio sobre la inflación, corren el riesgo de facilitar la contaminación acelerada y generalizada a los precios al consumidor, advirtió el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.



Al hablar de los desafíos para la implementación de la política monetaria en México en un evento organizado por el Instituto Brookings en el National Press Club de esta ciudad, dijo que los movimientos del tipo de cambio pueden afectar las expectativas de inflación.



Por eso consideró que los bancos centrales de economías emergentes no pueden darse el lujo de no estar atentos. Hay que estar vigilantes dado que se trata de un canal importante de transmisión.



Dijo que hay que estar preparados para actuar y ajustar la política monetaria, según corresponda, en especial cuando las expectativas se vean afectadas por la dinámica del tipo de cambio.



Carstens reconoció que este año la inflación permanecerá alta y en 2018 se colocará dentro del intervalo de variabilidad para converger a la meta. “No me pregunten cómo, pero sé que llegaremos a la meta, más me vale que así sea”, manifestó en tono de broma.



Respecto al tema del Tratado de Libre Comercio, Carstens consideró que sería favorable una renegociación dado que en 23 años muchas cosas han cambiado en México y confió en que podría haber un mejor resultado en la medida en que se construya un diálogo.