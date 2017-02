Lo que han incautado a Duarte y su esposa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los bienes incautados al ex gobernador Javier Duarte, prófugo de la justicia, sigue aumentando, y a esto se suma las pertenecías localizadas el día de hoy en una bodega. Entre los objetos encontrados destacan desde vajillas y pinturas hasta despensas y sillas de ruedas, así como libretas Montblanc atribuidas a Karime Macías, esposa de Duarte, en una de las cuales se puede leer una y otra vez la frase “sí merezco abundancia, sí merezco abundancia”.



A Duarte se le han atribuido la creación de una red de empresas “fachada”, la cual operaba a través de prestanombres y por medio de la cual, presuntamente, se desviaron millones de pesos del erario. Además, se la ha imputado la posesión de ranchos, casas y departamentos en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Estados Unidos, así como un avión, una lancha, un helicóptero, joyas y obras de arte.



Cinco casas. El 21 de octubre de 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el cumplimiento de cinco órdenes de cateo a inmuebles ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, en la Ciudad de México.



Rancho de lujo. Cuatro días después se informó que el ex gobernador era propietario del rancho Las Mesas, que cuenta con caballerizas y suites de lujo, ubicado en Valle de Bravo, Estado de México. Se presume que ese lugar era utilizado por Duarte para vacacionar con su familia y que fue adquirido y remodelado con un costo aproximado de 200 millones de pesos.



112 cuentas bancarias. El 13 de noviembre, la PGR dio anunció el aseguramiento de dicho rancho, de cinco empresas y cuatro propiedades, así como la identificación de 112 cuentas bancarias, las cuáles fueron inhabilitadas como resultado de las investigaciones realizadas a Duarte y a toda la red de amigos, familiares, ex servidores públicos implicados en el desvío de recursos.



Rancho El Faunito. Los primeros días de diciembre se dio a conocer la posesión de otro rancho. La propiedad, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, es conocida como El Faunito y mide 60 mil metros cuadrados. Se ubicada en la altura de la Barranca de San Miguel, en la carretera Fortín-Orizaba, en Veracruz. Está rodeada de árboles frutales y un río caudaloso. Cuenta con 15 habitaciones, dos canchas de tenis y una de futbol. También tiene jacuzzi, tirolesa, una cava de 300 vinos y una capilla.



Colección de arte. En esa propiedad se localizaron 17 obras de arte que forman parte de una colección que debe ser autentificada y que incluye una posible pintura de Fernando Botero titulada “Woman”, que tiene un marco dorado y posee dos sellos de prestigiadas casas para transportar obras de arte. Además, se encontraron tres obras del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, una de Rufino Tamayo, una del español Joan Miró y otra más de Leonora Carrington.



23 millones en cajas de cartón. Ya en 2017, el 11 de enero, el gobernador de Veracruz, Miguel ángel Yunes, dio a conocer que Duarte tenía 23 millones de pesos ocultos en cajas de cartón en un inmueble de su propiedad ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. De acuerdo con Yunes, agentes de la PGR localizaron el dinero durante el cateo efectuado en diciembre pasado. En esa ocasión también se informó que el ex mandatario tenía centenarios y dos cajas fuertes.



422 millones recuperados. El 13 de febrero, Yunes informó que hasta ese momento se contaba con 422 millones de pesos en efectivo del monto recuperado de los presuntos desvíos y que probablemente se depositarían 300 millones de pesos más.



Un avión y un helicóptero. Yunes indicó que se había recuperado un avión Little jet 45 con valor aproximado de 40 o 50 millones de pesos, y un helicóptero con un valor de alrededor de 15 millones, además, mencionó otros bienes inmuebles en Veracruz, los cuales se encuentran en Xalapa, Coatepec y Alvarado, con un valor que ronda los 73 millones de pesos.



Patrimonio inmobiliario. De acuerdo con el testimonio videograbado del abogado Alfonso Ortega López ante la PGR, el cual fue reproducida en una audiencia del caso realizada el 12 de octubre y dado a conocer por diversos medios, Duarte consiguió un patrimonio inmobiliario de casi mil millones de pesos, sin que nada estuviera a su nombre. Ortega López es identificado como uno de sus principales operadores financieros y reconoció ser su presta nombres; actualmente es testigo de la Procuraduría.



Casas en Miami. Según ese testimonio, Duarte adquirió a través de empresas fachada y presta nombres aproximadamente 30 inmuebles rematados por hipotecas no pagadas en Miami, Florida, de las cuales 19 siguen en propiedad de las empresas utilizadas para dichas operaciones y ascienden a un valor comercial de 3.2 millones de dólares.



Lancha italiana. Ortega López relató en el testimonio que, a través de uno de sus prestanombres, en 2011 Duarte compró una lancha italiana Aquariva Super de 790 mil dólares, casi 10 millones de pesos de acuerdo al valor del dólar de ese año, la cual estrenó en los festejos de La Candelaria en Tlacotalpan.



Joyas para Karime. El testigo también indicó que el ex gobernador compró al menos 2 departamentos en el conjunto Finesterre de Ixtapa-Zihuatanejo, cada uno en 1.5 millones de dólares, así como joyas para su esposa Karime Macías, a quien le obsequió un anillo de 185 mil dólares y unos aretes de 40 mil dólares.