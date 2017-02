Batucada azul da bienvenida a "La Jefa"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una ola azul se despliega en el auditorio de la sede estatal del PAN. La batucada toca una canción de tambores de guerra y el calor se agolpa entre los asistentes. Arnulfo Vázquez Cano, padre de Josefina Vázquez Mota , ocupó un lugar entre ese mar de gente cerca del área de prensa.Don Arnulfo aplaude sin titubeos cuando su hija, Josefina Vázquez Mota , entra al auditorio de la sede del PAN en Naucalpan.“Se sentó en un lugar muy peligroso, pero nadie se dio cuenta”, dice un colaborador de Vázquez Mota , minutos antes de que la ex abanderada presidencial blanquiazul se registrara como precandidata del PAN al gobierno del Estado de México.Hace cinco años don Arnulfo vivió esa misma historia cuando su hija buscó la Presidencia de la República. Perdió ante el entonces candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto , ex gobernador del Estado de México.Este domingo Josefina Vázquez Mota vistió un pantalón blanco, blusa azul y un saco color perla. Lejos está aquel 17 de marzo de 2012, cuando debido al tráfico vial de la ciudad de México llegó sola a la sede del entonces IFE a bordo de una motocicleta.Este domingo llegó a la sede del PAN local a bordo de una camioneta, acompañada de su esposo, Sergio Ocampo, y también de los aspirantes Laura Rojas y Juan Carlos Núñez, quienes “como muestra de unidad”, acudieron al registro de su compañera.El presidente de la comisión Anticorrupción del PAN y ex candidato blanquiazul al gobierno mexiquense, Luis Felipe Bravo Mena, fue el único personaje del CEN que acudió al registro de la panista.Rojas afirma que Vázquez Mota estaba muy “entusiasta y muy echada para adelante”.Porras y aplausos enmarcaron el retorno de Vázquez Mota a la arena política en lo que, dijo, es su casa en el otrora corredor azul.A las 10:30 el reloj marcó el inicio de una nueva campaña, ahora contra sus principales rivales: el grupo Atlacomulco, del PRI; la división al interior de su partido, y los vientos de cambio de Morena de Andrés Manuel López Obrador, que ocupan el tercer lugar, según las encuestas.Luego de emitir su discurso en el que habló de unidad necesaria para triunfar en las elecciones, Vázquez Mota saludó de mano y se retrató con sus simpatizantes.Se dio unos minutos para tener un encuentro con representantes de los medios de comunicación, en el cual dejó en claro que para los mexiquenses y para el blanquiazul no existe otro plan. “Soy el plan ‘A’ de mi partido, soy el plan ‘A’ de los mexiquenses”.La panista estuvo acompañada por los alcaldes de Huixquilucan, Atizapán, Naucalpan; el también precandidato Juan Carlos Núñez Armas, y el secretario general del PAN en Estado de México, Jorge Insulza.Al fondo del auditorio, don Arnulfo seguía con la vista a la virtual candidata. Con una mirada de esperanza en el arranque de una nueva campaña, pero sobre todo, del regreso de su hija a la vida política.