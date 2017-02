Partidos piden bajar IEPS a la gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena en la Cámara de Diputados insistieron en la necesidad de revertir los incrementos al precio de las gasolinas, disminuyendo el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), con la intención de que éstos queden como estaban el año pasado.El coordinador de MC, Clemente Castañeda, señaló que la reducción en los precios de las gasolinas no puede detenerse.La líder parlamentaria de Morena, Rocío Nahle, indicó que a pesar de que el pasado viernes la Secretaría de Hacienda anunció que los precios de las gasolinas y el diesel bajarían, sólo fue por dos centavos por litro y nada más por tres días, por lo que insistirán en reducir el precio, ya que los altos costos han mermado el bolsillo de millones de mexicanos.Ambas bancadas coincidieron en que el incremento se debe a la mala implementación de las reformas energética y hacendaria, que llevaron a una liberalización de los precios de la gasolina de forma apresurada y sin contemplar otras alternativas para que esto no impactara en la sociedad.“Los diputados ciudadanos no bajaremos los brazos e insistiremos en la reducción de 37.7% del IEPS a los combustibles, una medida que es viable, debido a la sobrerrecaudación de este impuesto en 2016”, sostuvo Castañeda Hoeflich.“Es urgente atender la propuesta de Morena de reducir en 60% el IEPS sobre las gasolinas, ya que la crisis que vive el país se deriva de la aplicación del gravamen”, señaló Nahle García.Indicó que otras de sus iniciativas consisten en modificar la cuota en combustibles fósiles, pues en la Ley de Ingresos “la cuota para gasolina menor a 92 octanos está a 4.16 pesos. Morena está proponiendo que sea de 2.49 pesos por litro”.Tanto MC como Morena señalaron por separado que sus propuestas fueron realizadas desde hace meses, pero que debido a que en la Cámara Baja el PRI tiene mayoría junto con sus aliados se han negado debatirlas y avalarlas. Recordaron que el jueves pasado, el pleno aprobó hacer un llamado a Hacienda para reducir los costos en los estados fronterizos, ya que se ven afectados por los costos de los hidrocarburos en las gasolineras del país vecino. Movimiento Ciudadano busca que esta medida sea aplicada en todo el país, y no solo en algunos estados”, expresó el partido a través de un comunicado.