Militarizar no es el objetivo: Cienfuegos

PUEBLA(SUN)

La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar al País, sino ser un instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades en esta materia, incluyendo como última instancia la participación de las Fuerzas Armadas bajo un principio de gradualidad, aseguró Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ).Al emitir su discurso en la celebración del 104 aniversario del Día del Ejército, el secretario indicó que las Fuerzas Armadas respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.Es por ello, consideró Cienfuegos, que de aprobarse esta ley, deberá contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.Quienes por falta de información tergiversación la misma, o con otros intereses no visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad o a su militarización les aclaro que las Fuerzas Armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.Por lo tanto, “consideramos que la iniciativa que llegará a aprobarse debe de contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, señaló el secretario.En la ceremonia, que fue encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto , el titular de la Sedena aseguró que esta iniciativa de ley no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, sino que espera que sea una ley que fortalezca al Estado y que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer, por lo que pidió “que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas”.Salvador Cienfuegos Zepeda insistió que la Ley de Seguridad Nacional debe ser una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero “sobre todo a la sociedad, una ley que beneficie a todos los mexicanos.”Ante secretarios de Estado, gobernadores y titulares de órganos autónomos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en últimos cuatro años han perdido la vida 139 militares en tareas del Ejército mexicano, en tanto que 84 integrantes de las Fuerzas Armadas han resultado heridos o quedado con alguna discapacidad por sus tareas.“Debo informar que en estos últimos cuatro años hemos sufrido la pérdida de 139 valientes y ejemplares compañeros de armas que cayeron en cumplimiento de su deber. Ellos eran mexicanos también, jóvenes, hombres de familia con sueños y aspiraciones que luchaban por un mejor porvenir. Tampoco puedo dejar de mencionar a otros 84 valiosos compañeros que en las mismas circunstancias resultaron con alguna incapacidad para el resto de sus vidas”, dijo.Agregó que las quejas a la institución en materia de derechos humanos han disminuido desde 2012 a la fecha, cerrando 2016 con una reducción de más de 68%.496 militares han muerto desde diciembre de 2006 a la fecha al realizar tareas de combate a la delincuencia organizada en todo el País.