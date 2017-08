Viaje de Trump a Arizona resalta disputa con senador

PHOENIX, Arizona(AP )

Cuando el presidente Donald Trump hable este fin de semana en un acto político en Arizona, el senador republicano Jeff Flake no estará presente, pero casi seguramente Trump va a criticarlo.



Flake está enfrascado en una creciente disputa verbal con Trump, lo que ilustra las complicadas políticas republicanas en camino a las elecciones legislativas de 2018. Flake es un senador apoyado por muchos altos funcionarios del partido y trata de retener un escaño que el partido necesita para controlar el Congreso. Mientras tanto, el presidente de su propio partido está haciendo campaña contra él y Flake está respondiendo.



La dinámica resalta el torbellino actual entre los republicanos sobre cuánto se asocian con presidente profundamente impopular que retiene no obstante una dedicada base de partidarios, votantes que candidatos como Flake necesitan para ganar.



Flake, que el mes pasado publicó un libro en el que cuestiona los valores conservadores de Trump, dice que mayormente respalda al presidente, pero ha mostrado que está dispuesto a fustigarlo pese a saber que el presidente le va a responder duramente.



Eso sucedió la semana pasada, cuando Trump llamó a Flake "débil" en un mensaje en Twitter y elogió a la rival de éste en las primarias, la exsenadora estatal Kelli Ward.



La crítica ocurrió apenas dos días después de que Flake cuestionó a Trump sin nombrarlo por su criticada respuesta a la violencia racista en Virginia, diciendo que "no podemos llamarnos el partido de Lincoln si dudamos a la hora de condenar a los supremacistas blancos".



El colega y correligionario de Flake John McCain lo defendió, diciendo en un tuit que éste "es un legislador de principios y siempre hace lo apropiado por la gente de Arizona. Nuestro estado necesita su liderazgo más que nunca".



Trump anunció entonces que se dirigía a Phoenix a hablarles a sus seguidores.



Otros senadores republicanos han comenzado a seguir la pauta de Flake y se están alejando de Trump. Los senadores de Carolina del Sur Tim Scott y Lindsey Graham criticaron los comentarios del presidente sobre la violencia en Virginia y el senador de Tennessee Bob Corker cuestionó la estabilidad y la competencia de Trump luego que éste dijo que los supremacistas blancos no tenían toda la culpa por los incidentes en Charlottesville.



Sin embargo, las críticas de Flake al presidente son riesgosas en un estado que tiene una numerosa base de partidarios de Trump, pero la victoria de McCain en su campaña de reelección en 2016, pese a su disputa con el entonces candidato presidencial, puede darle cierto alivio.