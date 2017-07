Se triplica el uso de cigarro entre jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Resultados preliminares del estudio sobre las Tendencias del Consumo de Nicotina entre Jóvenes, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reveló que en los últimos dos años el uso de cigarro entre jóvenes subió del 10 al 30 %, y que cerca de 40% de adolescentes de 13 años de edad probó tabaco en el último año, “para experimentar”.



En conferencia de prensa, Inti Barrientos Gutiérrez, investigadora del INSP, precisó que en este estudio se dio seguimiento al comportamiento de jóvenes de 57 secundarias públicas urbanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para conocer el consumo de tabaco, a quienes se les hizo una primera evaluación 20 meses antes.



En esta investigación, en la que participaron organizaciones nacionales e internacionales, se señaló que el conocimiento sobre el cigarro en este sector de la población creció de 51 a 92%, y que el 29% cree que el cigarro electrónico no les causará daño, mientras que el 19% que no es adictivo. Por lo que su uso subió de 10 a 30%.



Los especialistas afirmaron que los cigarrillos electrónicos también pueden ocasionar daños a la salud, como cáncer pulmonar y en este sentido.



Indicaron que el cigarrillo, en cualquier presentación, tiene diferentes grados de toxicidad.



Por ejemplo, informaron que las pipas de agua contienen 100 veces más alquitrán, monóxido de carbono y nicotina.



Agregaron que las nuevas formas de consumo de nicotina son atractivas para los adolescentes, debido a la falsa creencia de que les genera status, reconocimiento y pertenencia al grupo en el que conviven.



Juan Zínser, presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, manifestó en que el consumo de cigarro electrónicos abre la puerta a la adicción de este producto, puesto que a pesar de que fueron diseñados para dejar de fumar, su beneficio no está demostrado.



Zínser reconoció que el uso de pigtogramas en las cajetillas de cigarro para desalentar su consumo ha logrado reducir anualmente cerca de 5% el número de usuarios.