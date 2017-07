Chiapas registra 63 muertes violentas contra mujeres en el año

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

En Chiapas, del 3 de enero al 13 de julio, han ocurrido 63 muertes violentas contra mujeres, según ha documentado el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas-Colectivo de Encuentro entre Mujeres (Colem), dos de las cuales se registraron entre lunes y martes pasados.



Una de ellas, de 30 años, apareció muerta en la carretera Tzimol-Socotenango, con lesiones en el cuello, y el martes por la noche, en Arriaga, un jinete asesinó a cuchilladas a su novia Elizabeth López Rodríguez, de 20, porque decidió romper la relación. Estos casos no han sido documentados como feminicidios.



Del total de los 63 hechos violentos contra las mujeres, 27 han sido feminicidios, 17 han quedado sólo en intento, nueve en posible feminicidio, cuatro como suicidio y seis como accidentes automovilísticos.



Según el organismo, los 63 hechos de violencia han ocurrido en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Pijijiapan, Escuintla, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Acala, Chicomuselo, Oxchuc, Jaltenango, San Andrés Larráinzar, La Concordia, Ocozocoautla, Suchiate, Villacorzo, Frontera Comalapa, Sabanilla, Villaflores, Tonalá, San Juan Chamula, Pantelhó y Chenalhó.



Detalla de los 63 casos de muertes violentas contra las mujeres hay cuatro extranjeras, tres de Guatemala, dos de ellas que su homicidio está tipificado como feminicidio y uno como posible feminicidio, mientras que una fémina de El Salvador está clasificado como feminicidio.



Dos hechos que no están en las estadísticas de los grupos feministas son el hallazgo del cuerpo de una mujer, en el tramo carretero que enlaza los municipios de Tzimol y Socoltenango, a dos kilómetros del entronque al centro turístico de Uninajab, en el rancho El Carmen, propiedad de César García, en donde los lugareños encontraron el cuerpo.



La occisa se encontraba en posición de cubito dorsal y presentaba hematomas a la altura del cuello, por lo que el agente municipal de la ranchería San Francisco Uninajab, Rafael David Aguilar López, dio aviso a las autoridades.



La víctima, de unos 28 años, tiene como señalas particulares, piel clara y cabello color castaño, y hasta el momento las autoridades no han podido lograr identificarla.



La Fiscalía General realiza las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de la mujer, que de acuerdo con algunos reportes, antes de fallecer había ingerido bebidas embriagantes, pues tenía alcohol en la sangre.



En Arriaga, un joven jinete identificado como Jorge "N" asesinó a cuchilladas, el martes por la noche a su novia Elizabeth López Rodríguez, de 20 años, porque rompió la relación.



El joven irrumpió en el domicilio de Elizabeth, en el ejido Calera, del municipio de Arriaga, para acuchillar a la joven, todo porque decidió poner fin a la relación de noviazgo.