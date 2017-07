Pide Osorio Chong tener fe en PGR en caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en la Procuraduría General de la República (PGR), para dar seguimiento al caso en contra del ex gobernador Javier Duarte.Entrevistado luego de encabezar la firma de Convenio Marco de Concertación de Acciones entre la Secretaría de Gobernación y la CROC, Osorio Chong defendió que desde la PGR se hace todo un esfuerzo para llevar el caso, mismo que va iniciando su proceso en México y es necesario dejarlo avanzar."La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha estado informando, es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar; la PGR es una institución en donde más allá de los que estén al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo este trabajo durante muchos años."Entonces hay que tener fe en la institución y tener fe en el trabajo que van a realizar y esperar que el proceso siga y derivado de ello, entonces el juez, la jueza que le toque este tema y otros, puedan resolver conforme a la ley. Entonces, pues de parte de la institución se está haciendo todo el esfuerzo y ellos estarán informando oportunamente", aseveró.Cuestionado sobre las deficiencias de los fiscales en la primera audiencia en que fue presentado el ex gobernador de Veracruz, e incluso exhibidas por el juez, Osorio Chong puntualizó que la ley no es un asunto de fe, sino de norma, por lo que es necesario preparase para dar seguimiento al tema que resulta importante para la sociedad, para el gobierno."La PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad, hay que darle tiempo. Yo creo que hay que dejar (que avance), va iniciando, hay que dejar que esto siga", subrayó.