Revisar Tlcan no resuelve el déficit de EU, afirma la SE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es preocupante que el gobierno estadounidense insista en que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) para resolver el déficit comercial que mantiene, porque ese es resultado de una política macroeconómica y no de un acuerdo, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



Es "muy poco ortodoxo" insistir en que el déficit es resultado de un tratado comercial, y preocupa porque muestra que se tiene una visión mercantilista sobre el tema.



"Con todo gusto revisamos los balances comerciales, mientras enfoquemos cómo mejorarlos a través de expansión del comercio, no a través de reducción del mismo", dijo.



Parece que se pretende reducir el comercio para disminuir la diferencia del valor de importaciones y exportaciones, añadió el secretario Guajardo desde Japón, en entrevista para un programa de televisión.



Explicó que no le sorprenden los objetivos de la renegociación del Tlcan que presentó la administración del presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, debido a que son temas mencionados con anterioridad.



Además, se trata de propuestas que para convertirse en realidad deberán ser apoyadas por los tres países socios ?EU, Canadá y México?, por lo que no habrá cambios si no hay consenso sobre las propuestas de eliminar el capítulo de solución de controversias o revertir la exclusión de las salvaguardas o aranceles para proteger a las industrias para Norteamérica.



Por su parte, la presidenta de la American Chamber México (AmCham), Mónica Flores, y el ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, coincidieron en que el déficit comercial y laboral estadounidense no se resolverá con la renegociación del tratado trilateral, ya que tienen que ver con factores internos y no externos.



Señalaron que hasta que inicie la renegociación del tratado se sabrá con exactitud cuáles son las modificaciones que quiere impulsar el gobierno estadounidense.



Para Alcocer, la administración de Estados Unidos no deberá colgar los milagros al Tratado de Libre Comercio, porque muchas respuestas las tiene hacia su interior.



Además, señaló, el déficit comercial que tiene con México no se logrará revertir por medio de cambios al tratado trilateral.



Flores afirmó que los problemas de déficit tienen que ver con temas macroeconómicos y "no todo se resuelve con un documento", sino que se relaciona con los requerimientos de las empresas.



Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo a su vez que con la emisión de los objetivos de la renegociación inició la cuenta regresiva para el diálogo.



"Estamos entrando en un proceso de enorme trascendencia para el futuro de México, en el que se redefinirán los términos de la relación con nuestros principales socios comerciales. Creemos firmemente en nuestro modelo de apertura", dijo el representante del sector empresarial.



Además, Castañón comentó que trabajarán con el objetivo de encontrar vías de integración que permitan fortalecer a la región, para lograr que sea la zona de mayor competitividad mundial, en donde se generen más y mejores empleos.