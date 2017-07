Abogada rusa dispuesta a declarar ante Congreso de EU

WASHINGTON D.C. (AP )

La abogada rusa que se reunió con el hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump durante la campaña electoral del 2016 declaró que está dispuesta a declarar ante el Senado para “aclarar la situación detrás de esta histeria colectiva".



Donald Trump Jr. aceptó reunirse con Natalia Veselnitskaya con la expectativa de recibir información dañina sobre la rival Hillary Clinton como parte de un esfuerzo del gobierno ruso por apoyar la campaña de su padre, según emails publicados por el mismo Trump Jr. La reunión se realizó en junio del 2016 en la Torre Trump en Nueva York, y participaron también el yerno de Trump Jared Kushner y el entonces director de la campaña, Paul Manafort.



La reunión despertó suspicacias sobre la hipótesis de que el gobierno ruso trató de ayudar a la campaña de Trump, tema que está al centro de numerosas investigaciones. Las suspicacias se han intensificado a medida que va saliendo más información sobre quiénes participaron en ese encuentro.



"Estoy dispuesta a aclarar la situación detrás de esta histeria colectiva, pero sólo mediante abogados o testimonio ante el Senado”, dijo Veselnitskaya en una entrevista con la televisora rusa RT.



"Si el Senado desea escuchar lo que de verdad pasó, con mucho gusto hablaré y compartiré todo lo que le quería decir al señor Trump", expresó, en aparente alusión a su insistencia que en esa reunión sólo deseaba hablar de las políticas de adopción de niños rusos.



La abogada niega estar trabajando para el gobierno ruso.



Veselnitskaya no ha respondido a numerosas solicitudes de la The Associated Press para ofrecer sus comentarios.



Legisladores demócratas involucrados en esas investigaciones han expresado escepticismo sobre esa versión.