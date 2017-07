Arrestan miembros de pandilla MS-13 por homicidios

CENTRAL ISLIP, Nueva York(AP )

Al menos una docena de miembros de la pandilla MS-13 fueron detenidos en relación con la masacre de cuatro hombres jóvenes en un parque de Nueva York en abril, informó un agente policial el miércoles.



Algunos de los detenidos también deberán responder a cargos de homicidio y asalto por un ataque en el que un hombre murió y una mujer sufrió heridas en una deli de Long Island.



El agente habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a dar información.



La fiscalía federal convocó a una conferencia de prensa por la tarde.



La matanza de los cuatro jóvenes, cuyos cuerpos aparecieron en un parque, coronó una ola de violencia en Central Islip y la vecina Brentwood.



La policía del condado de Suffolk ha investigado 11 homicidios desde septiembre.