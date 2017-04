Senador de Florida se disculpará por usar epítetos raciales

TALLAHASSEE, Florida(AP )

Un senador estatal de Florida va a disculparse públicamente el miércoles por usar epítetos raciales e insultos obscenos durante una conversación privada con colegas negros.El presidente del Senado, Joe Negron, dijo que el senador republicano Frank Artiles pidió disculparse con la senadora Audrey Gibson en la sala de la cámara.El Miami Herald reportó que Artiles usó una variante de la palabra "negro" en una conversación en el Governor's Club en Tallahassee con los senadores demócratas Gibson y Perry Thurston el lunes por la noche.El periódico dice que Artiles, un cubano-estadounidense, usó frases obscenas contra Gibson, y dijo que Negron llegó al cargo porque "seis n..." en la bancada republicana votaron por él. Los dos senadores informaron al Herald que Artiles dijo más tarde que él había usado la palabra "niggas", insinuando que no lo hizo como insulto.No estaba claro a quién se refería Artiles, toda vez que los únicos senadores de color en Florida son demócratas y ninguno respaldó a Negron. El Herald reporta que Gibson y Thompson dijeron que al parecer Artiles se refería a los seis republicanos que respaldaron a Negron en lugar de a su rival Jack Lavala.Artiles se disculpó el martes y añadió en una declaración que "desafortunadamente, perdí el temperamento" durante una discusión con una colega. "No hay excusa para lo que ocurrió y me he disculpado con mis colegas del senado y lamento el incidente enormemente", dijo.Algunos demócratas pidieron su renuncia. La bancada negra en la legislatura programó una reunión de emergencia para el miércoles por la mañana.