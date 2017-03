Ciudadanos y autoridades controlan incendio en Malecón Tajamar

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

Ante la complicación para sofocar un incendio en uno de los lotes localizados en “Malecón Tajamar”, ciudadanos de Cancún contrataron pipas de agua, compraron botellas y garrafones de agua y entraron al predio de cinco hectáreas a “palear”, para extinguir las llamas.Los directores del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, Thomas Hurtado y José Luis Antonio Lomeli, rechazaron haber quedado rebasados en personal y equipo y argumentaron que la existencia de otros dos incendios en la ciudad y la desaparición de una persona en el mar, les habían restado capacidad de operación.En la zona de la conflagración se observaban más ciudadanos que bomberos o personal del ayuntamiento; la decena de pipas que entraba y salía fue pagada –en principio- por la gente; hubo infantes que cooperaron con sus “domingos”, de acuerdo con diversos testimonios recabados por El Universal.Hombres con palas, mujeres acarreando cajas con botellas de agua y jóvenes cargando garrafones se daban a la tarea de apagar las llamas, mientras un par de unidades de Bomberos rociaban con mangueras la maleza, los arbustos, la vegetación y los troncos consumidos en el terreno.Estaban ahí ciudadanos que integran el Movimiento “Salvemos Manglar Tajamar”, que habían programado una actividad de limpieza del polígono a las 16 horas. Entre sus integrantes que estaban acarreando agua de un lado a otro, se encontraba Myrna, la joven que en junio de 2015 dio la voz de alerta sobre el primer gran desmonte y relleno de manglares en uno de los terrenos.También llegó la representante de “Guardianes del Manglar Cancún”, Katherine Ender, quien afirmó que la conflagración fue provocada. La activista se comunicó telefónicamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar lo ocurrido. También lo intentó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ).Llena de tizne, al igual que otros ciudadanos que se mantuvieron en el sitio, Katherine enfrentó al director de Protección Civil, Luis Antonio Lomelín, que además de llegar una hora y media después de iniciado el siniestro, pretendió desalojar del lugar a la gente que estaba apagando las llamas.Durante la tarde, la gente exhausta comenzó a pedir refuerzos, más agua y más manos para apagar el incendio. Aumentó la presencia de elementos de la Marina.Al caer la noche, dos unidades más de Bomberos arribaron al sitio.El gobierno de Quintana Roo tuvo que intervenir enviando pipas de agua, a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).El propio secretario de Gobierno, Francisco López Mena, acompañado de personal de Protección Civil del estado, recorrieron el sitio para supervisar las acciones y controlar en más de un 90 por ciento las llamas. A las 22 horas el incendio no había sido sofocado aún.La superficie afectada oscila entre tres y cuatro hectáreas, de un lote que abarca un promedio de cinco hectáreas, propiedad de al menos un particular, quien meses atrás comenzó a realizar pequeños desmontes en sitios en donde instalaron anuncios espectaculares que fueron retirados en días pasados, antes del incendio de este domingo.Aquello fue denunciado por el Movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” y por “Guardianes del Manglar Cancún”.El director de Protección Civil del municipio dijo en entrevista que, de forma preliminar, el incendio se dio en tres puntos diferentes del mismo predio; señaló que no le compete a él determinar las causas, ni abrir la respectiva investigación.Al inicio de la conflagración, el gobierno municipal encabezado por el alcalde, Remberto Estrada, canalizó a elementos del Cuerpo de Bomberos para atender el reporte, recibido a las 13.45 horas de este domingo.Una joven, habitante de los condominios que se ubican frente al lote que fue incendiado, narró que cerca de las 13:30 horas observaron el asomo de pequeñas llamas en una de las esquinas del lote, pegado a la rambla central del polígono.“Era perfectamente controlable, pero los bomberos se quedaron parados sin hacer nada, entonces en cuestión de minutos el fuego empezó a expandirse. Nosotras tenemos binoculares, entonces vimos cómo fue creciendo. Ellos estaban platicando”, dijo.Ciudadanos entrevistados coinciden en la reacción tardía de los elementos que ya se encontraban ahí, pero también durante toda la jornada.En un comunicado, el gobierno de Estrada Barba aseguró que con el envío total de 12 elementos de Bomberos y cuatro vehículos “sofocó” el incendio en “100 metros cuadrados al interior de Malecón Tajamar”.Hasta las 22:20 horas el siniestro no había sido sofocado, pero sí controlado y conforme a Protección Civil y elementos del Ejército, la superficie afectada no fue de 100 metros cuadrados, sino de entre 3 y 4 hectáreas.