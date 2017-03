En Coahuila detienen a 441 personas en fiesta clandestina

SALTILLO, Coahuila(SUN)

En un mega operativo, la policía “reventó” una fiesta clandestina y detuvo a 441 personas, la mayoría menores de edad –308 infantes, 133 adultos-- porque hubo una riña y estaban tomando bebidas alcohólicas en una “Fiesta Safari”, que se hizo en forma clandestina, en una bodega en la calle Aldama, en pleno centro de la ciudad.



Decenas de patrullas fueron insuficientes para el traslado de los infractores al área de menores y a los separos de la Policía Municipal. En medio de la confusión se estima que más de 150 lograron escapar.



Según las primeras pesquisas de la policía se sabe que la convocatoria para la fiesta se hizo a través de redes sociales, que es la nueva modalidad que usan los jóvenes para invitar a este tipo de eventos, informó la Coordinadora de la Unidad Especializada de la Policía en la Atención a la Violencia Familiar (Unepavif), Patricia Moreno Domínguez.



“La policía llamó a las casas de los chamacos y despertó a los padres para avisarles que tenían que venir por ellos con copias del acta de nacimiento, identificación y comprobante de domicilio, de modo que pudieran demostrar su identidad y que les autorizaran a llevárselos, aunque no se les cobró multa”, informó a El Universal.



“Fue impresionante, este es un hecho sin precedentes, el Código Rojo de emergencias policiales fue activado poco antes de la medianoche del sábado y el operativo terminó hasta en la madrugada del domingo, la calle de Aldama fue cerrada a la circulación desde Acuña a Xicoténcatl”, refirió.



Dijo que ella estuvo al pendiente del operativo porque la policía no se daba abasto, les faltaban unidades y en la Unepavif apoyaron con vehículos para llevar a los menores a la Delegación Poniente donde está el área especial para ellos.



El sábado después de las 11 de la noche, relató, se recibieron varias llamadas de vecinos de la calle Aldama, a través del número de emergencias 911, reportando que en una bodega entraban y salían personas, que había mucho escándalo, parecía que se estaban peleando y no los dejaban dormir.



Tres o cuatro agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar señalado y se percataron que había al menos 600 personas, que era una fiesta y varios menores de 18 años estaban tomando cerveza y alcohol, la cerveza se las vendían a 20 pesos, por eso avisaron a sus superiores y de inmediato se activó el Código Rojo.



En cuestión de minutos arribaron todas las patrullas de la policía Preventiva Municipal, del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM), de la Estatal “Fuerza Coahuila” y demás y entraron al lugar y pararon la fiesta, como fueron descubiertos cometiendo el delito “in fraganti” procedieron a la detención de los infractores.



Fueron 307 menores de 14 a 17 años de edad, 130 adultos y cuatro más que fueron consignados al Ministerio Público (MP) del fuero común, uno de los cuales es infante porque “se puso al brinco”, insultó y agredió a los policías que trataban de detenerlo, quienes finalmente lo sometieron.



Los otros tres también se resistieron al arresto, incluso uno que se sentía “muy influyente” exigía a los agentes: “Comuníquenme con el comandante”, aunque, al parecer ya estaba ebrio porque no decía cual.



“Es que hay varios jefes superiores y obvio no le hicieron caso pues si es amigo de algún comandante, como dijo, él le hubiera llamado a su número de celular, además que los oficiales no tienen por qué hacer favores personales y menos de ese tipo, a nadie”, apuntó.



Asimismo, señaló que hasta este momento no se ha revelado el nombre del dueño de la bodega quien tendrá que rendir cuentas ante la ley, y del organizador del evento clandestino, consideró que quizá las autoridades los mantengan en reserva para no entorpecer la investigación.



El lugar fue clausurado por Inspectores del Departamento de Alcoholes del municipio que también impondrá una fuerte multa al o los responsables.



“Afortunadamente no pasó de agresiones verbales, manoteos y golpes a puñetazo, no hubo heridos ni muertos porque no se utilizaron armas, es decir, que el saldo fue blanco”, apuntó.



Aunque este no es motivo para registrar antecedente penal, los nombres de los infractores quedaron apuntados en una lista, como referencia de cometer actos fuera de la ley, añadió.



Moreno Domínguez confió en que los padres de familia tomen en cuenta la labor de la policía porque si sus hijos no les piden permiso y tampoco avisan donde están, les puede pasar una desgracia y a lo mejor ni se enteran.



Los papás, expuso, cansados de trabajar toda la semana, se acuestan a descansar y ya están profundamente dormidos, cuando de repente los despierta el timbre del teléfono y les dan una mala noticia de que a su hijo le pasó un accidente o está herido en un hospital o que se lo llevaron preso.



“Ojalá y esto sirva a los chamacos para que recapaciten, que sean más cuidadosos y no acudan a este tipo de eventos porque, seguro, serán detenidos y lo único que hacen con eso es arruinar su vida.



“Son jóvenes tienen derecho a divertirse pero sanamente, todo a su tiempo, cuando sean mayores y ganen para su vicio entonces que tomen, ya sabrán en que se gastan su dinero”, puntualizó.