CDMX: Saturan gasolinera, la primera con inversión extranjera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cientos de automovilistas forman largas filas que incluso obstruyen la circulación de Periférico Norte frente a las Torres de Satélite, para ingresar a la gasolinera “Combustibles BP” –British Petroleum- la primera en el País con inversión extranjera, al grado que los administradores ofrecen café a los clientes.



“No ofrecemos ni gasolina más barata, ni litros extras”, sin embargo, los automovilistas están interesados en conocer nuestro combustible que es gasolina mexicana que compramos a Pemex, pero está adicionada con un aditivo que protege y mejora el desempeño del motor, señaló Ramón Peña, vocero de ”Combustibles BP” .



La gasolinera empezó a operar el 8 de marzo en Periférico Norte, frente a las Torres de Satélite y en ocho días BP ha superado las expectativas con la venta de entre 80 mil y 100 mil litros de combustible al día, cantidad superior a la que vendía el dueño anterior, indicó el vocero de la empresa de capital británico.



Ante la demanda y filas que forman automovilistas, la empresa decidió ofrecer café y agua a sus clientes, la que es ofrecida por edecanes; en tanto que jóvenes con aspecto de modelos organizan las filas para el abasto de gasolina.



“Dicen que el precio de la gasolina es menor al de otras gasolineras y que por cada 10 litros te regalan uno, por eso vine aquí”, afirmó Luis, un automovilista que se percató que el rumor era falso al observar la pizarra electrónica que informaba el precio de 16.16 pesos el litro por la gasolina regular y de 18.01 pesos el litro por la Premium.



Tardé 10 minutos formado en Periférico, para lograr entrar a la estación de servicio, relató Roberto, otro conductor que llegó por curiosidad a la primer gasolinera con inversión extranjera.



“La gasolina no está más barata, la he comprado en Ixtapaluca en 15.93 pesos el litro”, señaló Maribel, una joven conductora que luego de la prolongada fila, afirmó que paró en esa gasolinera por necesidad, “porque ya traía sólo la reserva”.



“La curiosidad me trajo a este sitio”, reconoció Carlos, a quien no le importó formar una fila de más de 50 autos para poder entrar a la nueva estación de servicio ubicada en Satélite.