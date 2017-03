Cesan a subdirector de penal de Apodaca, Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Por haber permitido las vejaciones contra un grupo de internos por parte de otros reclusos del centro penitenciario de Apodaca, fueron cesados y quedaron sujetos a investigación el subdirector de Seguridad, el jefe de turno, y el jefe de área del reclusorio, que estaban como responsables de la custodia, al momento que se registraron los hechos, informó el vocero de Seguridad y para casos relevantes sobre corrupción, Aldo Fasci Zuazua.



Sin embargo, el funcionario aseguró que la omisión de los servidores públicos, no tiene que ver con actos de corrupción, pues ocurrió debido a que fueron amenazados de muerte ellos y sus familias, por miembros del crimen organizado. En ese sentido dijo que el juez de control que lleva a cabo la investigación de este caso, será quien analice las circunstancias por si existen atenuantes de responsabilidad.



Sin dar a conocer los nombres de los imputados porque lo prohíbe el nuevo sistema de justicia penal, Fasci Zuazua, señaló que la investigación sigue en curso y de su desarrollo dependerá si resultan otros implicados. Además, comentó que los reos que sufrieron las vejaciones ya están resguardados para evitar que se sigan cometiendo en su contra ese tipo de abusos, de lo cual tiene conocimiento el juez de control del caso.



“Los hechos tienen que ver con amenazas no con corrupción, sin embargo, siguen siendo lamentables y el hecho de que no hayan notificado esa situación a las autoridades superiores fue lo que provocó lo que todos vimos, por eso fueron cesados y siguen sujetos a investigación”, asentó Fasci.



Dijo que las amenazas fueron en el exterior del penal, y recordó que así ha sucedido en muchas ocasiones, en que los celadores o policías son amenazados de muerte para obligarlos a cooperar. Agregó que como se establece en los protocolos ya se les dio seguridad a ellos y sus familiares.



El vocero señaló que el incidente de los videos, les ayuda muchísimo a saber la verdad para corregir cualquier falla que ocurra en los centros penitenciarios.