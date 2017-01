El "nuevo PRI", un absoluto fracaso: César Augusto Santiago

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, César Augusto Santiago, afirmó que las dirigencias del llamado “nuevo PRI” perdieron su oportunidad y hoy representan un rotundo fracaso, por lo que ese partido “tiene que volver a sus orígenes socialdemócratas y a representar verdaderamente los intereses de la sociedad mexicana”.



“Las dirigencias del denominado ‘nuevo PRI’, a pesar de haber tenido todo en sus manos, perdieron su oportunidad y hoy representan un rotundo fracaso por haber hecho a un lado los preceptos nacionalistas revolucionarios e inclinarse a las causas del Partido Acción Nacional (PAN)”, indicó.







A través de un video publicado en sus redes sociales, el también político chiapaneco y ex subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, aseguró que la crisis actual que afronta el País ha sido producto de la “derechización insoportable” del partido en el que ha militado desde 1961.



“La derechización del PRI es el problema. No tenemos nada que hacer con el PAN, un partido que nació para combatir al general Cárdenas y a la Revolución Mexicana”, afirmó.



Dijo que las explicaciones técnicas de lo que actualmente está ocurriendo en el País “no convencen a nadie, porque los economistas que diseñaron el modelo, no tienen excusa ni explicación alguna”.



César Augusto Santiago criticó errores cometidos y reprobó las acciones que han conducido a que México se haya convertido en demandante de créditos, recomprado plantas obsoletas de fertilizantes y se hayan incrementado los precios de la gasolina, el gas y la electricidad.



“Hay que regresar al esquema del paradigma mexicano, en donde se supone que el Estado es el rector de la economía. Pero el PRI no lo acepta ya. No le gustan las cosas de nuestro modelo mexicano. Hemos corrido a la derechización insoportable. Yo creo que militar en la derecha es moralmente incorrecto, pero en la medida en que logremos de nuevo ser una corriente histórica -que dé una alternativa frente al capitalismo depredador y al neoliberalismo obsoleto-, vamos a recuperar a este País que debe ser de todos”, indicó.



Augusto Santiago fue director general adjunto de Pemex durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ex abogado general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como Cónsul de México en Boston, Massachusetts, y comisario de la Contraloría General de la Federación.



Planteó que los subsidios son una forma de redistribuir el ingreso. Y si el petróleo es de todos, dar ese subsidio para que las gasolinas y los energéticos sean baratos, tiene plena justificación.



Advirtió que en fecha próxima dará a conocer un documento que contiene sus precisiones sobre la problemática actual que enfrenta el País e invitó a los priistas y a la sociedad en general a discutir estos temas de fondo, sin enfrentamientos estériles.