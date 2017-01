Elige PAN a Anaya como candidato en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Permanente Nacional del PAN aprobó por unanimidad anoche la candidatura del ex diputado federal Guillermo Anaya para contender por la gubernatura de Coahuila en el proceso electoral del 4 de junio.Luego de la inconformidad por parte del senador con licencia Luis Fernando Salazar, la comisión decidió que el aspirante más competitivo de acuerdo con los ejercicios de medición realizados por la dirigencia nacional y que les fueron presentados es el compadre del ex presidente Felipe Calderón Por lo que la solicitud de Luis Fernando Salazar de reponer el proceso no hizo eco en el órgano partidista; durante la sesión no estuvieron presentes los gobernadores que respaldaban al senador con licencia, como el de Querétaro, Francisco Domínguez; de Aguascalientes, Martín Orozco; Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; de Baja California, Carlos Mendoza Davis.La Comisión Permanente consideró que Anaya Llamas es el aspirante que puede ganar la elección en Coahuila y, con ello, lograr la alternancia en la entidad, por lo que reconoció el esfuerzo de los cinco aspirantes que, de acuerdo con las mediciones, no les daban el triunfo, como es el caso de Salazar Fernández.Entre los contendientes estaban: la senadora Silvia Garza; el edil de Saltillo, Isidro López; el ex coordinador de los diputados, Marcelo Torres; el alcalde con licencia de Monclova, Gerardo García, y el senador con licencia Luis Fernando Salazar.En el marco del encuentro, el ex presidente nacional del PAN Gustavo Madero , quien fue reconocido por los integrantes de la comisión por su desempeño como líder nacional, hizo un llamado a la unidad y dijo que el partido debe anteponer las demandas de los ciudadanos por los intereses personales, ya que Acción Nacional también “le ha quedado a deber a la gente.“Es momento de sacar lo mejor de los partidos, sus propuestas, su agenda y, más que embriagarse de las contiendas internas y aspiraciones, hay que voltear los ojos hacia los problemas de la población y el mundo, para ver qué podemos hacer para que las cosas cambien para bien”, agregó.Dan visto bueno a consejeros. En una sesión que duró más de tres horas, la Comisión Permanente avaló a quienes serán los consejeros nacionales del partido y que serán ratificados el próximo domingo, en la Asamblea Ordinaria.Entre los nuevos consejeros se ubican los cercanos al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya , seguidos por aquellos que representan el ala conservadora del partido, algunos simpatizantes de Margarita Zavala, del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del ex presidente Gustavo Madero Entre los 30 consejeros están: la diputada constituyente, Kenia López; la diputada Margarita Martínez; la senadora Marcela Torres; el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame; el secretario jurídico del CEN, Eduardo Aguilar.El presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños; el ex vocero presidencial, Maximiliano Cortázar; el coordinador de los diputados, Marko Cortés; el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel; el vicecoordinador de los diputados, Federico Döring, y el ex director de Conagua, José Luis Luege.