Grupos critican a Trump por no incluir latinos en gabinete

WASHINGTON D.C. (AP)

Organizaciones hispanas criticaron el jueves al presidente electo Donald Trump por no haber incluido latinos en su gabinete.



La League of United Latin American Citizens (LULAC) y el National Council of La Raza (NCLR) dijeron que el de Trump será el primer gabinete presidencial sin latinos en 30 años poco después de que se anunciara la postulación del gobernador de Georgia, Sonny Perdue, para ocupar la Secretaría de Agricultura.



The Associated Press solicitó un comentario al equipo de transición de Trump sin obtenerlo de inmediato.



Otro grupo hispano, la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), había enviado a comienzos de mes una carta a Trump solicitándole que designara para ese cargo al ex vicegobernador de California, Abel Maldonado, a quien entrevistó personalmente en diciembre.



"Los latinos son la minoría étnica de mayor crecimiento en Estados Unidos, pero continúa siendo uno de los grupos menos representados", dijo el presidente nacional de LULAC Roger C. Rocha, Jr. "La decisión del presidente electo Trump de excluir a la comunidad latina en el alto gobierno es un fracaso en reconocer que el gobierno debe representar adecuadamente a las personas que sirve".



La presidenta de NCLR Janet Murguía indicó que la ausencia de latinos en el gabinete "no es un error simbólico. Se trata de democracia representativa. Gran cantidad de profesionales latinos capaces, talentosos y calificados han podido ser designados a cualquier Secretaría".



Por su parte, el presidente de la cámara hispana de comercio Javier Palomarez evitó criticar al equipo de transición y aseguró que "seguiremos impulsando la diversidad dentro del equipo de gobierno, incluyendo cuando algún puesto ministerial quede disponible durante el mandato del presidente Trump".



Durante su campaña electoral Trump calificó de "violadores" y "criminales" a los inmigrantes mexicanos, prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México y cuestionó la capacidad de un juez federal por tener ancestros mexicanos.