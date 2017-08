Involucra AMLO a Calderón en sobornos de Odebrecht en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la empresa brasileña Odebrecht, recibió contratos por más de 5 mil millones de dólares.



En un video que publicó en Facebook, López Obrador informó que está de gira por Matehuala, San Luis Potosí, y acusó que todo se quiere centrar en los 10 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, sin embargo, esta empresa brasileña también recibió contratos en la administración de Felipe Calderón y dijo que sus propios directivos aceptaron que tenían una oficina para conseguir licitaciones a través de “propinas o moches”.



“Todo se está centrando en los 10 millones de dólares de Lozoya, pero se quiere olvidar que Odebrecht hizo negocios desde el gobierno de Calderón, en el gobierno de Calderón y de Peña en total Odebrecht recibió contratos por 5 mil millones de dólares y esta empresa brasileña, está demostrado y probado y así lo comprobaron sus directivos tenía una oficina para conseguir contratos mediante propinas y moches”, destacó en su video difundido en sus redes sociales.



En su video de aproximadamente 5 minutos, López Obrador asegura que durante la administración de Calderón Hinojosa, Odebrecht construyó una planta de polietileno en Nanchital, Veracruz y en el acuerdo se compromete Pemex a entregarle, a precios preferenciales gas etano, materia prima para hacer los polietilenos.



Pero además, dijo el tabasqueño, que “Calderón le entrega contratos a Odebrecht para reconfigurar la refinería de Minatitlán y no se habla de esos contratos y de los moches que implicó entregar esas obras en el gobierno de Calderón”.



El tabasqueño acusa que desde la administración de Enrique Peña Nieto se está protegiendo a Emilio Lozoya, debido a que él era integrante de su equipo de campaña a principios del 2012 y seguramente los cuatro millones de dólares que habría recibido de Odebrecht los utilizó para la campaña del priísta.



“Lozoya el ex director de Pemex recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Cuatro millones durante la campaña de Peña Nieto, en los primeros meses del 2012, Lozoya, no hay que olvidarlo era integrante del equipo de campaña de Peña Nieto y es muy probable que ese dinero, los cuatro millones de dólares se hayan utilizado en la campaña de Peña Nieto y seis millones de dólares después ya cuando Lozoya era director de Pemex”, dijo López Obrador.



“Por eso hay protección, porque es una asociación delictuosa, una relación de complicidades y componendas, por eso hay impunidad en México, en México impera la corrupción y la impunidad. En otros países hay también corrupción, pero no hay impunidad”, agregó.