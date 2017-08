James Murdoch critica reacción de Trump a Charlottesville

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El director general de los estudios 21st Century Fox, James Murdoch, denunció la reacción ofrecida por el presidente Donald Trump a la violencia en Charlottesville.



Trump culpó a “ambas partes” por hechos violentos en un mitin de nacionalistas blancos en esa ciudad del estado de Virginia, vecino al distrito de Columbia, donde reside la capital estadounidense.



En un correo electrónico personal, Murdoch también condenó el terrorismo y el racismo y anunció que él y su esposa Kathryn donarán un millón de dólares a la Liga Antidifamación.



Los eventos de Charlottesville y la reacción de Trump "nos conciernen a todos".



Agregó: "No puedo ni creer que tengo que escribir esto: Rechazar al nazismo es esencial. No hay tal cosa como un buen nazi, ni un buen miembro del Ku Klux Klan, ni un buen terrorista".



Murdoch es hijo de Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de Fox y hombre de confianza de Trump. La compañía es propietaria del canal de televisión Fox News Channel, cuya cobertura tiende a ser favorable al presidente.



La noticia del email fue inicialmente reportada el jueves por el diario The New York Times.



Varios judíos estadounidenses se han mostrado indignados y atemorizados por la marcha del sábado, que atrajo a neonazis y a miembros del Ku Klux Klan aparentemente para protestar por el retiro de una estatua del general confederado Robert E. Lee. Y también se sintieron preocupados por la reacción de Trump.



En una conferencia de prensa el martes, el mandatario retomó sus comentarios iniciales del sábado y dijo: “Creo que hay culpa en ambas partes” y “había personas excelentes en los dos bandos”.