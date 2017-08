Peña no debe renegociar el Tlcan: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al reiniciar sus giras por el País, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, alertó que Enrique Peña Nieto es un presidente débil y por tanto no conviene a México entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque se corre el riesgo de que el mandatario mexicano pueda vender al País.



En Tamaulipas, el tabasqueño recordó lo que le dijo un banquero en Nueva York que "si Peña negocia, puede vender México a Estados Unidos", por tanto —expresó— el proceso de negociación debiera esperar hasta después de 2018, ya con un presidente electo.



"Nos conviene que se espera la negociación a que haya un presidente electo en México. Hay que cuidar esa negociación, no es ninguna garantía que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea el que lleve a cabo este acuerdo, esta renegociación del tratado, porque está demostrado que tienen amenazado a Peña, chantajeado; Trump así lo ha dejado de manifiesto", expresó.



Tras la puntera ronda de renegociación del Tlcan con Estados Unidos y Canadá, expresó que no hay nada todavía, porque apenas es el conocimiento de los que van a representar a los países, "además no se ha entrado en materia, no les alcanzará el tiempo y qué bueno".



Adelantó que el 29 de agosto viajará a la Unión Americana y dirá primero al mandatario estadounidense que respete a los migrantes, que no debe de utilizar la política migratoria con fines electorales, "Donald Trump ha dicho que se trata de un asunto político".



Asimismo, responsabilizó al presidente de Estados Unidos de la campaña de sentimiento antimigrante y racista que existe desgraciadamente en Estados Unidos.



"Vamos a hacer que Trump entre en razón y que esa no es la política que debe de seguir ese gran país, con ese gran pueblo de Estados Unidos", reiteró.



"Donald Trump equipara a los mexicanos como en su tiempo se maltrató al pueblo judío. Esto, como demagogia, como propaganda, no se debe de permitir, además se alentó el odio en Estados Unidos contra extranjeros y se incitó el racismo con consecuencias lamentables", aseveró.



En entrevista a medios, tras la asamblea informativa en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, reconoció que el gobierno ha dejado de lado el tema de la defensa de los migrantes y se ha concentrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Agregó que tienen sobajado a Enrique Peña, "Trump le gritó por el teléfono y lo calló, es muy lamentable esto, me da hasta pena decirlo, pero es la realidad".



Se suma Clouthier. La ex diputada federal del PAN, Tatiana Clouthier, anunció que se suma al proyecto de nación de López Obrador.



En un video, la hija del extinto Manuel Clouthier, quien fue candidato panista a la Presidencia, indicó que el tabasqueño la invitó a trabajar en el proyecto alternativo de nación, pues ha estado promoviendo la cultura de la legalidad.