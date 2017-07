No retuve a staff de Ángeles Azules, es una calumnia: edil

TLAXCALA (SUN)

No hubo secuestro, fue una calumnia, no di ninguna instrucción para que los retuvieran y ni siquiera eran Los Ángeles Azules, sostuvo el alcalde de El Carmen Tequexquitla, Oscar Vélez Sánchez, sobre la presunta retención de los integrantes de la agrupación al término de una presentación.Vélez Sanchéz negó el supuesto secuestro de los músicos y técnicos de la orquesta sinfónica que acompañó al grupo popular, diciendo que "han de tener problemas psicológicos y si no les gusta esperar, que se dediquen a otra cosa".“El problema se originó porque el empresario Víctor Cabrera aumentó el precio del boletaje del baile y se inconformó la gente y querían hacer desmanes contra ellos” y que afortunadamente para ese tiempo los cantantes ya se habían ido del lugar.“Obviamente los colaboradores son los que tardaron un poco más y ya tenía información el equipo de seguridad, le pidió autorización al Comité de Feria y ya lo mejor era cerrar el portón”, reconoció sobre la indicación que recibieron los oficiales, pero que refirió no fue indicación suya.Señaló que la barda del lugar estaba extremadamente baja y que si querían salir se podrían haber saltado.El alcalde destacó que este baile, cuyo costo fue de un millón 450 mil pesos para una comunidad con alto grado de marginación y que se encuentra dentro de los programas de inclusión social del gobierno federal, era un compromiso de campaña que tenía que cumplir.Expusó que la población se merecía este tipo de espectáculos, y que no fue la Policía Federal quien rescató a los técnicos, sino que después de más de hora y media se abrieron las puertas del lugar donde se realizó el baile popular.Reconoció que ante la alerta publicada en las redes sociales, al lugar llegaron elementos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Estatal, pero que no fue necesario que actuarán porque no existía tal secuestro.“Había familiares míos, el Cabildo, Comité de Feria, había invitados especiales que se les dio una atención especial y estuvieron un tiempo de espera en lo que todo se calmaba”, explicó al reconocer que sí fue cerrado este sitio para mantener a todos dentro, incluidos los músicos.“Yo creo que el video que está circulando, realmente la persona esta quien habla, está totalmente libre, no está esposado y está en la parte de afuera lo que es en la calle, no le veo de donde sale lo que es el secuestro cuando realmente los mismos oficiales están dando su cargo y su nombre”, expuso.Agregó que “esto es responsabilidad del empresario por no respetar los acuerdos. En ningún momento pedí una foto con los Ángeles Azules, ni siquiera tuve el gusto de saludarlos. Yo creo que a lo mejor ni siquiera me conocieron”.“Vuelvo a repetir que nuestra responsabilidad es mantener la paz social no causar pánico ante la población. Creo que lo hicimos bien, pero a lo mejor ellos han de tener un problema psicológico, luego luego empezaron con otro tipo de comentarios”, señaló al reclamar que quienes hicieron todo el escándalo tienen problemas mentales.Cabe destacar que pese a lo anterior, el mismo oficial municipal Mario Hernández López dijo haber tenido la instrucción del alcalde de cerrar el lugar y no dejar salir a los músicos, a lo que Oscar Vélez Sánchez dijo desconocer al oficial ya que es muy poco tiempo el que tiene en esta administración y que no conoce a los policías de su corporación.Finalmente, el alcalde recalcó que “en ningún momento yo di una indicación. Es mi oficial, es cierto, pero en ningún momento di una indicación directa de que el presidente fue el que dijo, por eso existe un Comité, por eso existe un director, por eso existe un comandante de ellos”.Integrantes de Los Ángeles Azules denunciaron en redes sociales que fueron privados de su libertad por el alcalde Oscar Vélez Sánchez, de "El Carmen Tequexquitla", en Tlaxcala.Dijeron que los mantuvieron detenidos policías municipales por órdenes del edil, luego de que los artistas, aparentemente, no quisieron tomarse una fotografía con el funcionario.Luego de dos horas retenidos y después de varias llamadas al número de emergencias 911, elementos de la Policía Federal tuvieron que intervenir para rescatar a los músicos.“Vinimos a tocar a Tequexquitla, Tlaxcala, son las 4 de la mañana ya del lunes 17 de julio. El H. Presidente Municipal, Óscar Vélez Sánchez, decidió privarnos de nuestra libertad por casi dos horas, a más de 40 músicos y personal técnico, pues supuestamente se le negó una fotografía con el grupo”, afirmó Lalo Espinosa Cahcón en un mensaje en Facebook.Diferentes sectores han condenado los hechos y han solicitado que el alcalde sea procesado por secuestro.