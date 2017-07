Duarte podría recibir medidas de vigilancia especiales: Sales Heredia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría recibir medidas de vigilancia especial o particular en caso de que el juez de cargo determine su traslado a un penal federal, adelantó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.



Entrevistado al término de la ceremonia de entrega de reconocimientos para trabajadores del sistema penal, Sales Heredia señaló que todavía es necesario definir la situación jurídica en que se encuentra y que será el juez que lleva el caso quien decida en dónde seguirá su proceso Duarte.



"Se duplicó el término constitucional, se tiene que definir su situación jurídica y será el juzgador, la autoridad jurisdiccional quien determine en donde se seguirá su proceso. El agente del MPF ha solicitado que continúe su proceso en un penal federal", dijo.



Aseguró que el gobierno federal está preparado para recibir al ex gobernador en cualquiera de las cárceles que administra.



Detalló que de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto Duarte como todas las personas que se encuentran en "situaciones de esta índole" son sujetos a medidas de vigilancia especial y particular.



"Pudiera ser el de Morelos o algún otro. Estamos preparados para recibirlo en Cuautla o en algún otro", señaló.



"A buen recaudo y con la garantía de que estará absolutamente vigilado.



Todas las personas privadas de su libertad y las que se encuentran en una situación de esta índole son sujetos a medidas de vigilancia especial y particular. Así lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal", dijo.