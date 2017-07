Interpone Salud 23 denuncias contra Duarte por desvío de recursos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaria de Salud ha interpuesto 23 denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue el probable desvío de recursos destinados a salud durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa.



Se informó que el ex gobernador de Veracruz debe comprobar en qué se usaron más de 650 millones de pesos destinados al sector sanitario.



Salud señaló que Javier Duarte no es el único ex funcionario investigado, también personal de Salud de Veracruz debe responder ante la ley. “La procuraduría será quién determine las responsabilidades”.



La fuga del recurso para servicios de salud en la entidad de Veracruz, durante el mandato de Duarte se dio en programas sociales, abasto e infraestructura.