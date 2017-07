Duarte padece ansiedad y depresión: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, carga con una farmacia en su maletita.



En la primera valoración médica, realizada en el Reclusorio Norte de la CDMX, el médico anotó en su reporte que el veracruzano toma pastillas desde hace tres años para controlar la depresión e ingiere gotas desde hace cuatro años para atacar la ansiedad, dice El Universal.



Durante la auscultación, efectuada a las 23:58 de la noche del lunes, Duarte dijo que toma medicamentos desde hace cinco años por un problema de hipertensión y desde hace ocho años tiene un tratamiento para controlar el hígado graso.



El ex mandatario estatal, señala el medio, tiene hoy una cita con el siquiatra para una valoración de su estado emocional.



¿Las autoridades federales y locales darán a conocer oficialmente el estado de salud del recién extraditado? Aún no se sabe.