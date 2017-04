Avalan diputados inversión de 49% en aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 280 votos a favor, 83 en contra y dos abstenciones, un dictamen para incrementar de 25 a 49% la participación de inversión extranjera en el transporte aéreo nacional regular y no regular; servicios de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo; y, servicio de transporte aéreo especializado.



El documento, que fue enviado al Senado de la República, establece la necesidad de aplicar este aumento, “considerando que México es uno de los países que restringe en mayor medida la inversión extranjera en esos rubros”.



Indica que “es perceptible que los participantes en el sector del transporte aéreo nacional propugnan por la posibilidad de permitir mayor inversión extranjera en el sector, y que en la actualidad se ven obligados a recurrir a complejos esquemas jurídicos para hacerse de más recursos exteriores”.



El documento surgió de una iniciativa que el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN) presentó el 13 de julio de 2016, con el fin de reformar los incisos w) y x) y se adiciona un inciso y) a la fracción III, del artículo 7; se deroga la fracción II del artículo 7, de la Ley de Inversión Extranjera.



Rodríguez Dávila sostuvo que “la motivación proteccionista que a inicios de la década de los noventa dio lugar a fijar un máximo de 25 por ciento resulta hoy –casi 23 años después- anacrónica y poco conveniente para el sector en particular y para la economía nacional en general.



“El límite actual puede considerarse, incluso, como un factor que entorpece el crecimiento de las empresas nacionales, las cuales, no obstante, han mostrado resultados positivos en los últimos años”, aseveró el legislador.



Sostiene que en América Latina sólo Brasil presenta una legislación más rígida que México, al permitir hasta el 20% de la inversión extranjera en el transporte aéreo. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador no presentan restricciones y países como Perú y Honduras establecen un tope de hasta 49%.



Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), presidente de la Comisión de Economía, explicó que la reforma busca eliminar el límite de 25 por ciento y, consecuentemente, aumentar a 49 por ciento la posibilidad de participación del capital extranjero en los servicios de transporte aéreo nacional regular y no regular.



Detalló que entre todas las actividades económicas del país, el transporte aéreo ha sido una de las más restringidas para recibir capital extranjero, ya que está limitado a tan sólo el 25 por ciento del capital social y este régimen no se ha modificado desde hace más de 24 años, cuando la Ley de Inversión Extranjera entró en vigor.



Precisó que actualmente, tanto la economía nacional como la internacional han cambiado de forma sustantiva en comparación con lo que sucedía en 1993, por lo que los límites de la inversión extranjera que la ley establece para el transporte aéreo, lejos de contribuir en su desarrollo y competencia, han ocasionado un rezago si se compara con otras naciones.