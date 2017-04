Publica SEP lineamientos para recibir a 'dreamers'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para facilitar el ingreso de los jóvenes “dreamers” al sistema educativo nacional.“Para asegurar el ingreso de los estudiantes migrantes en retorno es importante señalar que en caso de que a un estudiante en esta situación no se le permita el ingreso a algún servicio educativo, podrá acudir a las oficinas de atención a los migrantes en su entidad federativa y ellos lo ayudarán a atender su situación”, dio a conocer la SEP.El documento consiste en una serie de modificaciones al acuerdo secretarial 286, a través de las cuales se eliminan requisitos y se simplifican los trámites para ingresar al sistema educativo nacional, como parte de las últimas reformas a la Ley General de Educación.Entre los cambios más importantes que tiene este documento especifica que ningún alumno puede quedar fuera de la escuela por falta de documentos o por trámites burocráticos; se podrán validar los estudios con base en la confianza, por medios electrónicos, se elimina la apostilla y la necesidad de que sea un perito experto quien traduzca la documentación oficial y se elimina la necesidad de presentar antecedentes académicos.“Lo anterior, es particularmente relevante para los estudiantes en retorno involuntario que difícilmente pueden tener todos sus documentos a la mano. No es obligatorio presentar los antecedentes académicos ni los planes ni programas de estudio cursados, lo que hacía muy complejo el proceso de revalidación”, señaló la dependencia en un comunicado.Algunas preparatorias y universidades privadas podrán emitir revalidaciones y equivalencias parciales para los alumnos que busquen terminar la escuela en estas instituciones; se busca que los estudios cursados puedan ser reconocidos “con facilidad” en otra institución.Los criterios para revalidar materias se basan en tablas de correspondencia y en niveles o ciclos completos y en el prestigio de las instituciones de procedencia.“Se eliminó el concepto de equiparación que hacía difícil revalidar estudios de posgrado por no tener equiparación con los ofrecidos en el sistema educativo nacional. Ahora los criterios de análisis son varios y flexibles”, señala la SEP.“Un elemento central de la normatividad actualizada, es que los interesados podrán presentarse ante la institución educativa donde pretendan continuar sus estudios para que a través de la misma se realicen los trámites de revalidación, lo que hará el procedimiento más sencillo y expedito"."No importa el tipo educativo, ni si la institución es pública o privada, deberá de ayudar al estudiante a realizar el trámite”, agrega.El Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged) incluirá la facilidad de autenticar documentos y permitir contar con estadísticas basadas en la información que se genere; se implementa una aplicación tecnológica para la emisión de las resoluciones que facilitará el registro, la validación y el seguimiento a las mismas.Se facilita la revalidación de exámenes como el General Educational Development Test (GED), el cual es una es una certificación de que se cursó y pasó el nivel preparatoria del sistema educativo estadounidense, conocido como el “high school”.Se designó como enlace transversal dentro de la SEP, al director general de Relaciones Internacionales. Esta oficina de apoyo difundirá la información sobre la oferta y principales servicios educativos a través de la página de Internet del Instituto de Mexicanos en el Exterior (Mexterior) y una línea telefónica: 01 800 66-572-98-36.