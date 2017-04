No me veo en la cárcel, dijo Javier Duarte

VERACRUZ(SUN)

Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, quien hoy se encuentra preso en Guatemala y en espera de que se resuelva su juicio de extradición para ser juzgado en México, dijo en agosto a EL UNIVERSAL que no se veía en la cárcel.En entrevista publicada el 8 de agosto de 2016, y a pregunta de si se veían en prisión, dijo: “¿Me veo en la cárcel? No, y por una simple y sencilla razón: hay una conseja popular y siempre la conseja popular es muy sabia y dice lo siguiente: “el que nada debe, nada teme”.Así respondió el ex mandatario a la pregunta de si se ve tras las rejas, ante la serie de acusaciones que ya se cernían desde entonces en su contra.“Tengo las manos limpias”, me voy con la frente en alto, afirmó el entonces mandatario estatal.Unos días después, el 12 de octubre, Duarte pidió licencia para hacer frente a las acusaciones en su contra, 48 días antes de que concluyera su gestión.Ello, después de que en una entrevista para televisión con Carlos Loret aseguró que no huiría, al contrario, dijo, "la licencia es para dar la cara".Desde ese momento, no se le volvió a ver hasta el sábado pasado en que fue detenido en Guatemala.En la entrevista con EL UNIVERSAL, Duarte negó cualquier irregularidad en su gestión, y aseguró que había hecho “un gran trabajo”.Al mencionarle que es un referente de corrupción, respondió: “Ni me siento el enemigo público número uno ni mucho menos, al contrario, me siento el gobernador más joven en la historia de Veracruz que ha hecho un gran trabajo”.Afirmó entonces que la historia lo va a poner en su lugar y que se va “con la frente en alto”."Muchos apostaban a que no iba a acabar mi gobierno. Y aquí estoy, y dando la lucha, la batalla y dando resultados. Creo que la historia ha de poner a cada quien en su lugar y en ese mismo sentido la historia me va a calificar", afirmó.Duarte dijo en la entrevista tener las manos limpias y reiteró que tiene sólo dos propiedades, y tres vehículos. Negó que los discursos sobre corrupción de gobernadores sean para él. “Tengo las manos limpias”, aseguró.El ex mandatario entonces no se sentía abandonado por el PRI, ni por el presidente Enrique Peña Nieto Días después el PRI lo expulsó y ayer lunes, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que deben pagar quienes hayan violado la ley, y su detención, junto con la de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, son un mensaje claro contra la impunidad.Negó tener propiedades en el extranjero, prestanombres, ranchos, o haber blanqueado dinero, y recordó que presentó su 3de3, que el IMCO rechazó, pero para él, ya cumplió.Sobre su 3de3, que es poco creíble, dijo: “Ahora sí que crean lo que cada quien quiera creer, yo, ese es mi patrimonio. Ahora sí que si tengo más propiedades mal y si no tengo propiedades también mal.Yo estoy diciendo lo que tengo la verdad. Ese es mi patrimonio mi único patrimonio. Lo demás que se diga es totalmente falso, ni tengo propiedades en el extranjero, ni tengo préstamos”.Afirmó tener las manos limpias en agresiones a periodistas, y recordó el número de comunicadores que hay en su estado, en más de mil medios.En ese entonces señaló como falso que haya habido algún tipo de represalia en su gestión. El caso del fotógrafo Rubén Espinosa, fue lamentable, afirmó, pero las autoridades deberán juzgar.De la derrota del PRI en Veracruz, dijo que asume parte de la derrota que le toca, pero afirmó que advirtió que la estrategia de atacarlo a él era errónea; recordó que él no iba en la boleta y presumió ser el gobernador más votado de la historia en su momento, y haber derrotado ya en una ocasión a Miguel Ángel Yunes Linares.En la entrevista se le cuestionó si dejaba en crisis al estado de Veracruz a lo que respondió en negativa: “Por supuesto que no, dejo una administración responsable, que ha actuado, que ha hecho frente a todas y cada una de los pendientes financieros que me han tocado, el poder enfrentar. Un gobernador responsable, que no rehuyó a esa responsabilidad y no le echo la culpa a nadie.