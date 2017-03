Justifica Poder Judicial amparo a narco fugado

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

Tras la fuga de José Esparragoza Monzón, "El Negro", el Consejo de la Judicatura Federal justificó el amparo concedido al presunto narcotraficante para evitar ser trasladado a un penal federal.



Las investigaciones por la evasión de "El Negro", hijo del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", y cuatro cómplices del "Cártel de Sinaloa" quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) para deslindar responsabilidades, puesto que todos los fugados eran reos federales.



El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro Robles Casillas, informó que el jefe de seguridad del penal, el agente estatal José Mario Murillo Rodríguez, se encuentra desaparecido desde que ocurrió la fuga, lo que hace presumir su complicidad. En tanto, el encargado del despacho del penal, Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla, así como 10 comandantes y custodios fueron cesados de sus cargos, mientras determinan su responsabilidad.



Robles Casillas dijo que en varias ocasiones solicitó a la Federación el traslado de estos cinco reos a centros penitenciarios de mayor seguridad, lo cual no prosperó porque gozaban de juicios de amparo.



La Judicatura Federal salió al paso y dijo que el amparo otorgado por el Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa, José Luis Estrada Amaya, para no ser trasladado a un penal federal se justifica, porque no había orden de un juez para cambiarlo de penal, y así lo marca la Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.